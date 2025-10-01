O que são os Ganhos de Futuros MEXC?









Ganhos de Futuros é um produto financeiro oferecido pela MEXC para usuários de Futuros. Uma vez ativado, os fundos elegíveis na sua conta de Futuros serão automaticamente inscritos neste produto exclusivo de Ganhos, gerando juros diários sem afetar a sua negociação normal de Futuros e ajudando você a aumentar de forma eficiente o valor da sua conta.













Os ativos elegíveis para Ganhos de Futuros são chamados de principal, que é baseado no saldo da carteira na conta de Futuros do usuário.

Os usuários só precisam ativar Ganhos de Futuros manualmente uma vez. Após a ativação, o principal será automaticamente usado para calcular os juros. O principal continua a servir como margem para a negociação de Futuros enquanto gera juros simultaneamente.

Principal = Saldo disponível + Ativos bloqueados para ordens pendentes + Margem usada – Bônus

As criptomoedas atualmente suportadas para Ganhos de Futuros são USDT e USDC.

Bônus são excluídos dos cálculos de juros sob Ganhos de Futuros.

Os juros acumulados de Ganhos de Futuros são distribuídos sem nenhuma taxa ou encargo. A participação é totalmente gratuita.









Os juros gerados por Ganhos de Futuros são influenciados tanto pelo valor das posições de Futuros quanto pelo montante do principal na conta de Futuros. O valor das posições de Futuros afeta a APR aplicável para o cálculo dos juros, enquanto o montante do principal determina diretamente a base sobre a qual os juros são calculados. As regras específicas são as seguintes:





1) Futuros USDT-M ou USDC-M

Valor da posição de Futuros Principal APR < $100,000 Ilimitado 3% ≥ $100,000

0-25,000 USDT or 0-25,000 USDC 15% > 25.000 USDT (parte acima de 25.000) ou > 25.000 USDC (parte acima de 25.000) 3%

Notas:

Os valores de APR e limites de principal são ajustados dinamicamente com base nas condições de mercado e políticas da plataforma. Os juros reais são determinados pelos valores exibidos na página de Ganhos de Futuros. Consulte os anúncios oficiais da MEXC para as atualizações mais recentes.

O cálculo inclui os valores das posições de todos os Futuros USDT-M e USDC-M em aberto. Futuros Coin-M são excluídos.

O valor da posição de Futuros é calculado em base líquida. Para pares de negociação com o mesmo ativo subjacente, posições Long e Short são compensadas entre si, e o tamanho líquido da posição é usado no cálculo. A fórmula específica é a seguinte:

abs (Quantidade Long USDT × Preço médio de entrada – Quantidade Short USDT × Preço médio de entrada + Quantidade Long USDC × Preço médio de entrada – Quantidade Short USDC × Preço médio de entrada)

O valor da posição é registrado três vezes por dia, e a média é usada para o cálculo.

O saldo da carteira da conta de Futuros é registrado três vezes por dia, e o menor valor é considerado como o principal para o cálculo de juros.





2) Exemplos de cálculos de juros de Ganhos de Futuros





Cenário A: O usuário atualmente mantém uma posição de Futuros de 80.000 USDT e possui 25.000 USDT em principal. O juro diário é calculado da seguinte forma:

Juro diário = 25.000 × 3% ÷ 365 = 2,05 USDT

Explicação: Como a posição de Futuros está abaixo de 100.000 USDT, todo o principal é calculado a uma APR de 3%.





Cenário B: O usuário atualmente mantém uma posição de Futuros de 100.000 USDT e possui 25.000 USDT em principal. O juro diário é calculado da seguinte forma:

Juro diário = 25.000 × 15% ÷ 365 = 10,25 USDT

Explicação: Com um valor de posição de pelo menos 100.000 USDT, até 25.000 USDT de principal é elegível para a APR mais alta de 15%.





Cenário C: O usuário atualmente mantém uma posição de Futuros de 100.000 USDT e possui 85.000 USDT em principal. O juro diário é calculado da seguinte forma:

Juro diário = 25.000 × 15% ÷ 365 + 60.000 × 3% ÷ 365 = 15,18 USDT

Explicação: Do total de 85.000 USDT em principal, os primeiros 25.000 USDT são calculados a uma APR de 15%, enquanto os 60.000 USDT restantes são calculados a uma APR de 3%.





3) Regras de Ganhos de Futuros para a distribuição de juros





Os juros dos Ganhos de Futuros são distribuídos uma vez por dia para a conta Spot do usuário. O valor distribuído corresponde aos juros acumulados no dia anterior. Os detalhes dos juros podem ser visualizados em Juros Acumulados na página de Ganhos Futuros.









Ativar Ganhos de Futuros: Quando a conta de Futuros contém ativos suportados por Quando a conta de Futuros contém ativos suportados por Ganhos de Futuros , o recurso pode ser ativado a qualquer momento.

Desativar Ganhos de Futuros: Ganhos de Futuros pode ser desativado a qualquer momento enquanto estiver ativo. No entanto, observe que se os fundos alocados para Ganhos de Futuros forem sacados ou transferidos durante o período de ativação, esses fundos deixarão imediatamente de acumular juros.

















Ganhos, clique em Ganhos de Futuros para entrar na página do evento. Vá para a página inicial do site oficial da MEXC e faça login. No menu, clique empara entrar na página do evento.









Na página de Ganhos de Futuros, clique em Ganhe agora.









Marque a caixa de acordo e clique no botão Começar a ganhar juros para concluir a ativação do recurso de Ganhos de Futuros.













1) Abra o aplicativo da MEXC e toque em Mais na página inicial.

2) Na seção Ativos, selecione Ganhos.

3) Na página Ganhos, toque em Ganhos de Futuros.

4) Na página de Ganhos de Futuros, toque em Ganhe agora.

5) Marque a caixa de acordo e toque no botão Começar a ganhar juros para concluir a ativação do recurso de Ganhos Futuros.









Isenção de responsabilidade: As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, tributário, jurídico, financeiro, contábil ou qualquer outro serviço, nem recomendação de compra, venda ou retenção de quaisquer ativos. O Aprendizado MEXC fornece essas informações apenas para referência e não fornece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender totalmente os riscos envolvidos e exerça cautela ao investir. A MEXC não é responsável pelas decisões de investimento dos usuários.



