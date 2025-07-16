O que é a Academic Labs? Inovação educacional impulsionada por IA e Web3

ecossistema aberto que prioriza alunos e educadores. Unindo inteligência artificial e Web3 , a Academic Labs (AAX) está redefinindo a educação online. A plataforma EduFi integra incentivos de aprendizagem, conteúdo descentralizado e governança comunitária para eliminar lacunas de incentivo, reduzir custos e romper monopólios de recursos, construindo um









Aprender, Compartilhar, Ganhar”, é estimular a motivação dos alunos e desbloquear o valor dos recursos educacionais no mundo todo. A Academic Labs é uma plataforma de educação descentralizada construída na blockchain Solana que utiliza personalização com IA e incentivos do Web3 para alimentar uma rede global de aprendizagem impulsionada pela comunidade. Sua missão, refletida no modelo “”, é estimular a motivação dos alunos e desbloquear o valor dos recursos educacionais no mundo todo.





Principais recursos da plataforma incluem:





Governança descentralizada : devolve autoridade e valor diretamente a aprendizes e criadores de conteúdo.

Incentivos abertos e transparentes : usuários são recompensados por aprender, ensinar e contribuir.

Visão global: recursos educacionais podem fluir e ser compartilhados livremente entre países e comunidades.









Como uma plataforma Web3 dedicada a reinventar o paradigma educacional, a Academic Labs combina uma missão clara com uma base técnica e funcional robusta. Ao integrar profundamente design gamificado, personalização por IA e infraestrutura blockchain, a plataforma eleva a eficiência da aprendizagem e redefine como o conhecimento é adquirido e distribuído. Abaixo, veja como a Academic Labs alcança seus objetivos de inovação educacional em três dimensões: experiência de aprendizagem, infraestrutura técnica e modelo de governança.









A Academic Labs oferece uma ampla variedade de conteúdos gamificados, como quizzes, vídeos e cursos interativos focados em inglês, fundamentos de blockchain e programação. Essa abordagem lúdica torna o aprendizado mais envolvente e estimula a motivação e participação ativa dos alunos.









A plataforma utiliza IA para personalizar jornadas de aprendizado, ao mesmo tempo que aproveita a descentralização do Web3 para garantir uma distribuição justa e gestão transparente dos recursos educacionais. A Academic Labs também planeja lançar novos recursos, como Agentes de IA e a Cadeia Global do Conhecimento, para ampliar ainda mais seu ecossistema educacional.









A Academic Labs adota um modelo de governança DAO (organização autônoma descentralizada), permitindo que membros da comunidade participem de decisões sobre curadoria de conteúdo e desenvolvimento de funcionalidades, fortalecendo o engajamento e o sentimento de pertencimento dos usuários.









AAX é o token nativo da Academic Labs na blockchain Solana, com uma oferta máxima de 5 bilhões de tokens. Suas principais utilidades incluem:





Incentivos de aprendizado : usuários ganham AAX ao completar tarefas educacionais.

Recompensas por criação de conteúdo : criadores recebem AAX com base na qualidade e popularidade de seus materiais.

Governança da plataforma: holders de AAX participam de votações que moldam o futuro da plataforma.





A Academic Labs também executa o programa Study-to-Earn, no qual usuários completam desafios e ganham pontos que são convertidos em tokens AAX ao final de cada evento.









Fundada em 2023 e sediada em Cingapura, a Academic Labs tem expandido rapidamente seu ecossistema através de colaborações estratégicas e marcos importantes





Parcerias : estabeleceu alianças com mais de 20 projetos e instituições líderes em Web3, atendendo coletivamente a mais de 2 milhões de usuários.

Financiamento : concluiu uma rodada de investimento de US$ 3,2 milhões em novembro de 2024, com apoio de investidores renomados como DWF Labs, HTX Ventures e UOB Venture.

Listagem em exchange: em 7 de maio de 2025, os tokens AAX foram listados na : em 7 de maio de 2025, os tokens AAX foram listados na MEXC , marcando um passo importante na expansão global da plataforma.









A Academic Labs está se preparando ativamente para o lançamento da Plataforma 2.0, com as seguintes iniciativas:





Atualização dos Agentes de IA : expansão das capacidades multilíngues e aprimoramento com aprendizado profundo.

Avanço da Cadeia Global do Conhecimento : criação de uma infraestrutura Web3 para certificação e distribuição de conteúdo educacional.

Segundo airdrop para a comunidade : recompensa para os primeiros contribuidores e usuários altamente ativos.

Expansão do ecossistema de cursos : parcerias com universidades, instrutores renomados e plataformas educacionais para diversificar o currículo.

Otimização móvel e multiplataforma: melhorias na usabilidade e nos recursos de interação social em diferentes dispositivos.





O objetivo da plataforma é construir uma rede global de conhecimento descentralizada, conectando educadores, aprendizes, desenvolvedores e investidores, e juntos criar um novo paradigma: “Aprender e Ganhar, Ensinar e Prosperar”.









A Academic Labs combina IA e Web3 para criar uma plataforma educacional descentralizada e orientada pela comunidade, que soluciona os principais problemas da educação online tradicional. Seu token nativo, AAX, não apenas recompensa a aprendizagem e criação de conteúdo, como também concede direitos de governança aos usuários. À medida que a plataforma evolui e expande suas parcerias globais, a Academic Labs está pronta para causar um impacto significativo no futuro da educação.





O token AAX está disponível para negociação Spot na MEXC. Para negociar AAX, siga os passos abaixo:





1) Acesse o aplicativo da MEXC ou inicie sessão no site oficial

2) No campo de pesquisa, digite AAX e selecione a negociação Spot.

3) Escolha o tipo de ordem, insira a quantidade e o preço desejado, e conclua a transação.







