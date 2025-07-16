O que é a Academic Labs? Inovação educacional impulsionada por IA e Web3

Unindo inteligência artificial e Web3, a Academic Labs (AAX) está redefinindo a educação online. A plataforma EduFi integra incentivos de aprendizagem, conteúdo descentralizado e governança comunitária para eliminar lacunas de incentivo, reduzir custos e romper monopólios de recursos, construindo um ecossistema aberto que prioriza alunos e educadores. A Academic Labs é uma plataforma de educação descentralizada construída na blockchain Solana que utiliza personalização com IA e incentivos do Web3 para alimentar uma rede global de aprendizagem impulsionada pela comunidade. Sua missão, refletida no modelo “Aprender, Compartilhar, Ganhar”, é estimular a motivação dos alunos e desbloquear o valor dos recursos educacionais no mundo todo.
Principais recursos da plataforma incluem:
Governança descentralizada: devolve autoridade e valor diretamente a aprendizes e criadores de conteúdo.
Incentivos abertos e transparentes: usuários são recompensados por aprender, ensinar e contribuir.
Visão global: recursos educacionais podem fluir e ser compartilhados livremente entre países e comunidades.
Como uma plataforma Web3 dedicada a reinventar o paradigma educacional, a Academic Labs combina uma missão clara com uma base técnica e funcional robusta. Ao integrar profundamente design gamificado, personalização por IA e infraestrutura blockchain, a plataforma eleva a eficiência da aprendizagem e redefine como o conhecimento é adquirido e distribuído. Abaixo, veja como a Academic Labs alcança seus objetivos de inovação educacional em três dimensões: experiência de aprendizagem, infraestrutura técnica e modelo de governança.
A Academic Labs oferece uma ampla variedade de conteúdos gamificados, como quizzes, vídeos e cursos interativos focados em inglês, fundamentos de blockchain e programação. Essa abordagem lúdica torna o aprendizado mais envolvente e estimula a motivação e participação ativa dos alunos.
A plataforma utiliza IA para personalizar jornadas de aprendizado, ao mesmo tempo que aproveita a descentralização do Web3 para garantir uma distribuição justa e gestão transparente dos recursos educacionais. A Academic Labs também planeja lançar novos recursos, como Agentes de IA e a Cadeia Global do Conhecimento, para ampliar ainda mais seu ecossistema educacional.
A Academic Labs adota um modelo de governança DAO (organização autônoma descentralizada), permitindo que membros da comunidade participem de decisões sobre curadoria de conteúdo e desenvolvimento de funcionalidades, fortalecendo o engajamento e o sentimento de pertencimento dos usuários.
AAX é o token nativo da Academic Labs na blockchain Solana, com uma oferta máxima de 5 bilhões de tokens. Suas principais utilidades incluem:
Incentivos de aprendizado: usuários ganham AAX ao completar tarefas educacionais.
Recompensas por criação de conteúdo: criadores recebem AAX com base na qualidade e popularidade de seus materiais.
Governança da plataforma: holders de AAX participam de votações que moldam o futuro da plataforma.
A Academic Labs também executa o programa Study-to-Earn, no qual usuários completam desafios e ganham pontos que são convertidos em tokens AAX ao final de cada evento.
Parcerias: estabeleceu alianças com mais de 20 projetos e instituições líderes em Web3, atendendo coletivamente a mais de 2 milhões de usuários.
Financiamento: concluiu uma rodada de investimento de US$ 3,2 milhões em novembro de 2024, com apoio de investidores renomados como DWF Labs, HTX Ventures e UOB Venture.
Listagem em exchange: em 7 de maio de 2025, os tokens AAX foram listados na MEXC, marcando um passo importante na expansão global da plataforma.
A Academic Labs está se preparando ativamente para o lançamento da Plataforma 2.0, com as seguintes iniciativas:
Atualização dos Agentes de IA: expansão das capacidades multilíngues e aprimoramento com aprendizado profundo.
Avanço da Cadeia Global do Conhecimento: criação de uma infraestrutura Web3 para certificação e distribuição de conteúdo educacional.
Segundo airdrop para a comunidade: recompensa para os primeiros contribuidores e usuários altamente ativos.
Expansão do ecossistema de cursos: parcerias com universidades, instrutores renomados e plataformas educacionais para diversificar o currículo.
Otimização móvel e multiplataforma: melhorias na usabilidade e nos recursos de interação social em diferentes dispositivos.
O objetivo da plataforma é construir uma rede global de conhecimento descentralizada, conectando educadores, aprendizes, desenvolvedores e investidores, e juntos criar um novo paradigma: “Aprender e Ganhar, Ensinar e Prosperar”.
A Academic Labs combina IA e Web3 para criar uma plataforma educacional descentralizada e orientada pela comunidade, que soluciona os principais problemas da educação online tradicional. Seu token nativo, AAX, não apenas recompensa a aprendizagem e criação de conteúdo, como também concede direitos de governança aos usuários. À medida que a plataforma evolui e expande suas parcerias globais, a Academic Labs está pronta para causar um impacto significativo no futuro da educação.
O token AAX está disponível para negociação Spot na MEXC. Para negociar AAX, siga os passos abaixo: 1) Acesse o aplicativo da MEXC ou inicie sessão no site oficial.
2) No campo de pesquisa, digite AAX e selecione a negociação Spot.
3) Escolha o tipo de ordem, insira a quantidade e o preço desejado, e conclua a transação.
Isenção de responsabilidade: Este material não constitui aconselhamento sobre investimentos, impostos, questões legais, finanças, contabilidade ou consultoria, nem representa recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC oferece este conteúdo apenas para fins informativos e não configura aconselhamento de investimento. Certifique-se de entender completamente os riscos envolvidos e invista com cautela. Todas as decisões e resultados de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário.