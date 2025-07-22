Velvet Capital: Um sistema operacional DeFi de nova geração com IA, redefinindo o paradigma das finanças descentralizadas





Velvet Capital é um ecossistema de finanças descentralizadas ( DeFi ) revolucionário, posicionado como o middleware definitivo que ajuda projetos DeFi a aproveitarem oportunidades de mercado. Como um sistema operacional (OS) DeFi completo, a plataforma simplifica transações on-chain, oferece suporte à emissão de cofres tokenizados e disponibiliza ferramentas avançadas de gerenciamento de portfólio. Com o respaldo da Binance Labs, a Velvet Capital oferece soluções práticas para qualquer pessoa criar, gerenciar e emitir fundos on-chain, produtos estruturados e portfólios tokenizados.





Desde seu lançamento, o projeto teve um crescimento acelerado, evoluindo de uma simples ferramenta de gestão de portfólio para uma plataforma de infraestrutura DeFi verticalmente integrada. A Velvet Capital é um ecossistema de negociação e gerenciamento de portfólio DeFAI orientado por intenção, que inclui aplicativos nativos para o usuário, um bot inteligente no Telegram, APIs de fácil integração e um sistema operacional DeFAI voltado para agentes. Essa evolução posiciona a Velvet Capital na vanguarda da próxima geração de infraestrutura DeFi, ao combinar inteligência artificial, operações baseadas em intenção e funcionalidade cross-chain.













A missão da Velvet Capital é popularizar estratégias avançadas de investimento em DeFi e oferecer uma infraestrutura de nível institucional para gestão de fundos. A plataforma aborda pontos críticos enfrentados atualmente no setor DeFi: liquidez fragmentada, interfaces complexas e barreiras técnicas que dificultam a adoção em massa.





A Velvet.Capital lançou portfólios cripto descentralizados que utilizam contratos inteligentes integrados a exchanges descentralizadas e outros protocolos DeFi para gerenciamento on-chain. Isso elimina intermediários centralizados, garantindo aos usuários a verdadeira custódia de seus ativos. Esse modelo diferencia fundamentalmente a Velvet Capital das plataformas tradicionais de gestão de ativos centralizadas, ao oferecer serviços profissionais de portfólio enquanto assegura que os usuários mantenham controle total sobre seus ativos.









Após um desenvolvimento aprofundado em múltiplas fases, a Velvet Capital lançou oficialmente a versão 2. A Velvet atual é um sistema operacional DeFi definitivo, orientado por intenção e inteligência artificial: com um mecanismo de execução inteligente, os usuários podem negociar qualquer token como profissionais, conectar-se aos principais protocolos DeFi com um clique e explorar ou criar portfólios de alto desempenho. Essa nova versão reconstrói completamente a infraestrutura DeFi ao integrar IA e execução baseada em intenção, oferecendo uma experiência mais intuitiva e poderosa ao usuário.





Atualmente, mais de 20.000 traders utilizam seus serviços de negociação e gestão de portfólios, refletindo uma forte adoção e valorização no mercado. Sua base de usuários vai desde investidores de varejo até players institucionais, incluindo fundos hedge de cripto e gestores de ativos digitais.









A Velvet Capital ocupa uma posição única no ecossistema DeFi, atuando tanto como aplicativo voltado para o usuário final quanto como middleware para outros protocolos DeFi. Como um sistema operacional cross-chain, a Velvet Capital capacita participantes de finanças descentralizadas a criarem diversos produtos DeFi, oferecendo suporte simplificado à emissão de fundos tokenizados, execução avançada de negociações, mineração de liquidez eficiente e opções flexíveis de custódia entre blockchains.













A principal inovação é o sistema operacional baseado em intenção, que representa uma mudança fundamental das interações tradicionais baseadas em transações para operações guiadas por intenção. Os usuários expressam os resultados desejados, em vez de definirem parâmetros específicos de negociação; a plataforma se encarrega do roteamento e da execução complexos.





Principais benefícios incluem:





Interface do usuário simplificada: Os usuários podem definir estratégias de negociação complexas ou metas de portfólio por meio de linguagem natural ou uma interface simplificada. O sistema gerencia toda a complexidade técnica nos bastidores.

Execução otimizada: O sistema analisa múltiplos caminhos de execução e seleciona a melhor rota com base em taxas de gas, slippage e condições de mercado.

Coordenação cross-chain: O sistema baseado em intenção orquestra operações em várias blockchains, permitindo aos usuários executar estratégias complexas entre redes sem enfrentar barreiras técnicas.









Um marco recente importante é o lançamento beta do Velvet Unicorn AI Copilot. Esse assistente ajuda usuários de DeFi a descobrir novos tokens, avaliar oportunidades on-chain e tomar decisões de negociação mais inteligentes em múltiplos ecossistemas.





Integrado ao terminal da Velvet Capital, ele utiliza modelos estatísticos proprietários para identificar tokens em tendência, analisar atividade on-chain e prever movimentos de preço. Essa integração com IA representa um grande avanço nas ferramentas DeFi, oferecendo:





Insights de mercado: Análise em tempo real de tendências de mercado multi-chain, desempenho de tokens e novas oportunidades.

Avaliação de risco: Análise automatizada de potenciais investimentos com base em dados on-chain, performance histórica e dinâmica de mercado.

Recomendações estratégicas: Sugestões personalizadas conforme preferências do usuário, tolerância ao risco e composição do portfólio.









Um dos maiores destaques técnicos da Velvet Capital é sua infraestrutura cross-chain abrangente. Para a gestão de ativos entre cadeias, a plataforma permite a criação de portfólios e fundos tokenizados em múltiplos ecossistemas blockchain, ampliando a exposição a ativos e as possibilidades de rendimento.





A arquitetura cross-chain oferece:





Gestão de portfólios multi-chain: Usuários podem criar e gerenciar portfólios que abrangem diversas redes blockchain, maximizando rendimentos e diversificação.

Bridging de ativos sem complicações: A plataforma abstrai a complexidade de transferir ativos entre blockchains, entregando uma experiência de usuário unificada.

Integração agnóstica a Protocolos: Compatível com protocolos DeFi em diversas redes, permitindo acesso ao ecossistema completo por meio de uma única interface.









Projetada com foco em segurança, eficiência e flexibilidade, a arquitetura de contratos inteligentes da plataforma gerencia:





Gestão de cofres: Criação e gerenciamento automatizados de instrumentos de investimento tokenizados, com suporte a parâmetros personalizáveis e governança.

Gestão de risco: Controles de risco embutidos e algoritmos de ajuste de posição para proteger fundos e manter a estabilidade do portfólio.

Distribuição de taxas: Mecanismos transparentes e automatizados para coleta e distribuição de taxas, tanto para as operações da plataforma quanto para compensação de gestores de cofres.













O recurso DaaS da Velvet Capital permite que instituições criem fundos e estratégias proprietárias, posicionando a plataforma como uma provedora de infraestrutura completa para aplicações DeFi de nível institucional. A DaaS oferece:





Soluções white-label: Instituições implantam interfaces DeFi e produtos de investimento personalizados com a marca própria, utilizando o backend da Velvet Capital.

Ferramentas de conformidade: Recursos integrados de relatórios e conformidade para atender a exigências regulatórias.

Arquitetura escalável: Infraestrutura com padrão empresarial que suporta negociações institucionais de alto volume e estratégias complexas.









A plataforma oferece APIs robustas que permitem que desenvolvedores e instituições integrem recursos da Velvet Capital em seus próprios aplicativos, incluindo:





API de negociação: Acesso direto ao mecanismo de execução e à agregação de liquidez da Velvet Capital.

API de gestão de portfólio: Ferramentas para criação, gerenciamento e monitoramento programático de portfólios.

API de análise: Dados de mercado, métricas de desempenho e análises de risco para clientes institucionais.













VELVET é o token nativo de funcionalidade e governança da Velvet Capital. Emitido como VELVET, ele é usado principalmente para incentivar gestores de cofres e investidores por meio de recompensas, apoiar programas de recomendação e permitir o staking para obter veVELVET (tokens de governança com bloqueio de voto).





O papel do token vai além da governança, apresentando um modelo de tokenomics sofisticado que coordena os incentivos dos participantes e impulsiona o crescimento da plataforma, incluindo descontos em taxas, participação em governança e oportunidades de geração de rendimento.









A tokenomics da Velvet Capital combina diversos mecanismos já validados, unindo descontos em taxas com um modelo aprimorado de ve (3,3) para criar um poderoso ciclo de crescimento. Validado por protocolos DeFi de nova geração, esse modelo alinha de forma eficaz os detentores de tokens, usuários e gestores de cofres.





Principais recursos:





Bloqueio com poder de voto: Usuários fazem staking de VELVET para obter veVELVET; períodos de bloqueio mais longos geram maior poder de voto e maiores descontos em taxas.

Lógica de staking (3,3): A estrutura de recompensas incentiva a manutenção de longo prazo dos tokens e participação ativa na governança.

Recompensas por desempenho: Detentores de tokens ganham recompensas adicionais com base no desempenho dos cofres que receberam seus votos.









veVELVET é a versão com voto bloqueado do token VELVET. Os usuários fazem staking de VELVET para receber veVELVET, sendo que a duração do bloqueio define o valor recebido. Isso cria várias dinâmicas:





Incentivos de tempo: O saldo de veVELVET diminui com o tempo até o vencimento do bloqueio, incentivando o bloqueio contínuo e a participação.

Níveis de desconto nas taxas: Diferentes níveis de desconto com base na quantidade em staking, oferecendo benefícios práticos.

Participação na governança: Detentores de veVELVET votam em decisões da Velvet DAO (ex.: novas integrações), recebendo recompensas extras em VELVET após a votação para compensar a diluição.









Um sistema de distribuição complexo permite que detentores de veVELVET direcionem recompensas em tokens para cofres específicos. O veVELVET também governa como o VELVET é alocado entre os cofres, com os gestores definindo "incentivos" para atrair votos e obter recompensas maiores.





Isso promove um ecossistema competitivo:





Competição entre cofres: Gestores disputam o apoio dos detentores de tokens oferecendo incentivos e demonstrando desempenho sólido.

Otimização de rendimentos: Detentores de tokens recebem recompensas extras com base no desempenho dos cofres e nos incentivos oferecidos.

Eficiência de mercado: Os incentivos direcionam as recompensas para as estratégias de cofres mais eficazes, via dinâmica de mercado.









Por meio do Velvet Founders Club NFT, a plataforma incorpora NFTs para oferecer direitos exclusivos e acesso premium. Esse NFT confirma a participação como membro fundador OG da Velvet DAO e oferece:





Multiplicadores de recompensas: Pontos de airdrop dobrados para maior participação.

Impulso na governança: Poder de voto duplicado, aumentando a influência.

Acesso à plataforma: Capacidade de criar cofres no marketplace da Velvet, usando o NFT como chave de acesso.

Recursos exclusivos: Acesso a estratégias de hedge funds de ponta e insights privilegiados do setor.









Recentemente, a Velvet Capital lançou grandes campanhas de distribuição de tokens para impulsionar a adoção e o crescimento. A campanha limitada da Binance Wallet (encerrada em 7 de maio de 2025) recompensou usuários que completaram tarefas on-chain e sociais, com um total de 8 milhões de VELVET distribuídos.





Os objetivos incluíam:





Aquisição de usuários: Incentivar novos usuários a experimentar os recursos da plataforma.

Efeitos de rede: Expandir a base de usuários, aumentar a liquidez e o volume.

Distribuição de tokens: Garantir uma ampla distribuição do token para promover uma governança descentralizada.













A Velvet Capital oferece ferramentas avançadas de portfólio que antes eram exclusivas para instituições:





Gestão automatizada de portfólios: Crie portfólios diversificados que se reequilibram automaticamente com base em estratégias pré-definidas e nas tendências de mercado.

Otimização de mineração de liquidez: Identifica e executa as melhores estratégias de mineração em liquidez em múltiplos protocolos e blockchains.

Gestão de risco: Controles de risco integrados por meio de ajustes de posição e diversificação protegem os fundos enquanto maximizam os retornos.









A plataforma atende instituições por meio de soluções DaaS completas:





Operações de fundos de hedge: Fundos de hedge de cripto podem emitir e gerenciar instrumentos de investimento com padrão institucional.

Ferramentas de gestão de ativos: Gestores tradicionais oferecem exposição ao mercado cripto através de portfólios tokenizados e produtos estruturados.

Cofres corporativos: Empresas gerenciam seus tesouros em cripto com ferramentas profissionais e relatórios completos.









As APIs e middleware da Velvet Capital suportam diversas integrações para desenvolvedores e protocolos:





Integração com protocolos DeFi: Outros protocolos DeFi podem conectar-se ao motor de execução e agregação de liquidez da Velvet Capital.

Integração com carteiras: Carteiras de criptomoedas podem incorporar recursos de gerenciamento de portfólio usando a infraestrutura da Velvet Capital.

Análises e relatórios: Terceiros têm acesso a dados de mercado e capacidades analíticas.













O diferencial da Velvet Capital está em sua infraestrutura DeFi abrangente:





Integração vertical: Diferente de plataformas focadas em nichos específicos, a Velvet Capital oferece uma arquitetura full-stack, da interface do usuário ao backend.

Integração com IA: Ferramentas avançadas de inteligência artificial fornecem análises de mercado e recomendações de trades.

Suporte cross-chain: Compatibilidade nativa com múltiplas blockchains, eliminando a complexidade entre ecossistemas.

Foco Institucional: Serviços de DaaSatendem às necessidades de instituições, frequentemente negligenciadas por outras plataformas DeFi.









Com o suporte da Binance Labs, a Velvet Capital obtém não apenas financiamento, mas também orientação estratégica de uma das instituições mais influentes do setor de criptomoedas. Esse suporte entrega:





Expertise técnica: Acesso ao conhecimento técnico e à infraestrutura da Binance.

Canais de mercado: Potencial integração com o ecossistema de produtos da Binance.

Credibilidade: A associação a uma marca reconhecida fortalece a confiança no projeto.









Velvet Capital representa um grande avanço na infraestrutura DeFi, combinando tecnologia avançada com uma interface intuitiva para oferecer uma plataforma completa de finanças descentralizadas. Seu duplo papel como aplicativo para usuários e middleware DeFi cria múltiplas oportunidades de geração de valor.





A sofisticada tokenômica da VELVET combina bloqueio de votos, recompensas por desempenho e direitos de governança para construir uma economia sustentável alinhada com os stakeholders. Com recursos de IA, capacidades cross-chain e suporte de nível institucional, o Velvet Capital lidera a próxima geração de infraestrutura DeFi.





