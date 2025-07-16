Como converter pequenos saldos em MX?





Para atender às necessidades de negociação dos usuários, a MEXC lançou o recurso [Conversão de pequenos ativos]. De acordo com as regras de conversão, os usuários podem converter seus pequenos ativos em MX. Regras de conversão:





1) O recurso pode ser usado até 10 vezes a cada 24 horas.

2) Até 99 ativos diferentes podem ser convertidos por vez, e cada ativo individual deve ter um valor inferior a 5 USDT.

3) Ativos que foram removidos da listagem ou suspensos para retiradas e depósitos, assim como ativos com variação de preço superior a 300,00% nas últimas 12 horas, não são suportados.

4) Atualmente, o recurso suporta apenas pares de negociação USDT/USDC/ETH/BTC/USDP.

5) Se o par de negociação selecionado não incluir USDT, mas incluir qualquer um de USDC/ETH/BTC/USDP, a avaliação e a conversão serão baseadas no preço correspondente em USDT.

6) Há uma taxa de 0,2% para a conversão de pequenos saldos para MX.













Passo 1: Acesse o site oficial da MEXC. No canto superior direito da página inicial, clique em [Carteiras] - [Spot].









Passo 2: Na página Spot, clique em [Converter pequenos saldos para MX] no lado direito da lista de ativos.









Passo 3: Marque as criptomoedas com pequenos saldos que deseja converter para MX e clique em [Converter] no canto superior direito da interface.









Passo 4: Clique em [Converter Agora].









Passo 5: Conversão conluída, clique em [Confirmar].













Passo 1: Toque em [Carteiras] no canto inferior direito.









Passo 2: Selecione [Spot] e toque em [Converter pequenos saldos para MX].









Passo 3: Marque as criptomoedas com pequenos saldos que deseja converter para MX e toque em [Converter] na parte inferior da página.









Step 4: Toque em [Confirmar].









Passo 5: Conversão concluída, toque em [Confirmar] novamente.







