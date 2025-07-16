1.O que significa converter pequenos saldos em MX? Para atender às necessidades de negociação dos usuários, a MEXC lançou o recurso [Conversão de pequenos ativos]. De acordo com as regras de conversão1.O que significa converter pequenos saldos em MX? Para atender às necessidades de negociação dos usuários, a MEXC lançou o recurso [Conversão de pequenos ativos]. De acordo com as regras de conversão
Aprender/Zona MX/Análise de tópicos em alta/Como conver...ldos em MX?

Como converter pequenos saldos em MX?

16 de julho de 2025MEXC
0m
#Iniciantes
MX Token
MX$2.1489+0.53%
Secretum
SER$0.0001987+0.45%
PortugalNationalTeam
POR$0.628-1.69%
DEAPcoin
DEP$0.0011751-1.20%
USDCoin
USDC$1.0001-0.02%

1.O que significa converter pequenos saldos em MX?


Para atender às necessidades de negociação dos usuários, a MEXC lançou o recurso [Conversão de pequenos ativos]. De acordo com as regras de conversão, os usuários podem converter seus pequenos ativos em MX. Regras de conversão:

1) O recurso pode ser usado até 10 vezes a cada 24 horas.
2) Até 99 ativos diferentes podem ser convertidos por vez, e cada ativo individual deve ter um valor inferior a 5 USDT.
3) Ativos que foram removidos da listagem ou suspensos para retiradas e depósitos, assim como ativos com variação de preço superior a 300,00% nas últimas 12 horas, não são suportados.
4) Atualmente, o recurso suporta apenas pares de negociação USDT/USDC/ETH/BTC/USDP.
5) Se o par de negociação selecionado não incluir USDT, mas incluir qualquer um de USDC/ETH/BTC/USDP, a avaliação e a conversão serão baseadas no preço correspondente em USDT.
6) Há uma taxa de 0,2% para a conversão de pequenos saldos para MX.

2.Tutorial para converter pequenos saldos para MX


2.1 [Site] Como converter pequenos saldos para MX:


Passo 1: Acesse o site oficial da MEXC. No canto superior direito da página inicial, clique em [Carteiras] - [Spot].


Passo 2: Na página Spot, clique em [Converter pequenos saldos para MX] no lado direito da lista de ativos.


Passo 3: Marque as criptomoedas com pequenos saldos que deseja converter para MX e clique em [Converter] no canto superior direito da interface.


Passo 4: Clique em [Converter Agora].


Passo 5: Conversão conluída, clique em [Confirmar].


2.2 [App] Como converter pequenos saldos para MX


Passo 1: Toque em [Carteiras] no canto inferior direito.


Passo 2: Selecione [Spot] e toque em [Converter pequenos saldos para MX].


Passo 3: Marque as criptomoedas com pequenos saldos que deseja converter para MX e toque em [Converter] na parte inferior da página.



Step 4: Toque em [Confirmar].


Passo 5: Conversão concluída, toque em [Confirmar] novamente.


Isenção de responsabilidade: Esta informação não fornece aconselhamento sobre investimentos, tributação, questões jurídicas, financeiras, contábeis ou quaisquer outros serviços relacionados, nem constitui uma recomendação para comprar, vender ou manter quaisquer ativos. O Aprendizado MEXC fornece informações apenas para fins de referência e não constitui aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender totalmente os riscos envolvidos e aja com cautela ao investir. A plataforma não é responsável pelas decisões de investimento dos usuários.


Artigos populares

Principais recursos da página de Futuros da MEXC para uma experiência mais fluida

Principais recursos da página de Futuros da MEXC para uma experiência mais fluida

No mercado de criptomoedas, a negociação de Futuros tornou-se uma ferramenta importante para muitos investidores aumentarem a eficiência do capital e aproveitarem as oportunidades do mercado, graças a

(FAQ) Perguntas frequentes sobre liquidação em negociação de Futuros

(FAQ) Perguntas frequentes sobre liquidação em negociação de Futuros

1. O que é a liquidação?A liquidação, também conhecida como fechamento forçado ou chamada de margem, ocorre quando a plataforma fecha automaticamente a posição de um usuário. Na MEXC, a taxa de margem

Como usar a Conversão Limite da MEXC

Como usar a Conversão Limite da MEXC

O recurso Conversão Limite permite que os usuários troquem ativos a um preço predefinido. Quando o preço de mercado atingir ou exceder o limite definido, o sistema executará automaticamente a negociaç

Perguntas frequentes sobre problemas comuns relacionados à conta

Perguntas frequentes sobre problemas comuns relacionados à conta

1. Login1.1 O que devo fazer para fazer login se nem meu número de celular nem meu e-mail estiverem acessíveis?Se você se lembrar da senha de login da sua conta:No navegador: na página oficial de logi

Artigos relacionados

Como negociar Futuros de Ações na MEXC

Como negociar Futuros de Ações na MEXC

Os Futuros de Ações com base em cripto são derivativos financeiros que integram ações dos EUA (de empresas listadas em bolsas americanas) ao mercado de criptomoedas por meio da negociação de Futuros.

Como usar a Conversão Limite da MEXC

Como usar a Conversão Limite da MEXC

O recurso Conversão Limite permite que os usuários troquem ativos a um preço predefinido. Quando o preço de mercado atingir ou exceder o limite definido, o sistema executará automaticamente a negociaç

Perguntas frequentes sobre problemas comuns relacionados à conta

Perguntas frequentes sobre problemas comuns relacionados à conta

1. Login1.1 O que devo fazer para fazer login se nem meu número de celular nem meu e-mail estiverem acessíveis?Se você se lembrar da senha de login da sua conta:No navegador: na página oficial de logi

O que é Ganhos MEXC?

O que é Ganhos MEXC?

1. O que é Ganhos MEXC?O Ganhos MEXC é um produto completo lançado pela MEXC para ajudar os usuários a descobrir diversas oportunidades de rendimento ao manter tokens. Ele abrange Poupança Flexível, P

Cadastre-se na MEXC
Cadastre-se e receba até 10,000 USDT em bônus