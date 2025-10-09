Comprar criptoMercadosSpotFuturosGOLDGanheCentro de eventos
Centrifuge e TVVIN unem-se para trazer ouro de nível institucional on-chain para promover a transparência, segurança e inovação no ecossistema de ativos tokenizados.Centrifuge e TVVIN unem-se para trazer ouro de nível institucional on-chain para promover a transparência, segurança e inovação no ecossistema de ativos tokenizados.

Centrifuge e TVVIN trazem ouro on-chain, acendendo o futuro dos ativos tokenizados

Autor: Blockchainreporter
Fonte: Blockchainreporter
2025/10/09 09:00
Leu 2 min
gold-bar-dollars

A TVVIN, uma plataforma de ouro e ativos tokenizados, anunciou o lançamento do seu produto de ouro tokenizado na Centrifuge V3. Esta iniciativa representa um passo significativo para diminuir a distância entre ativos tradicionais e finanças descentralizadas (DeFi). Este lançamento estratégico é construído sobre a infraestrutura modular e agnóstica de ativos da Centrifuge.

Com este passo, o objetivo é capacitar investidores institucionais a acessar ouro tokenizado com segurança e eficiência. Esta inovação revolucionária está pronta para transformar a interação entre ativos do mundo real com a tecnologia blockchain. 

Centrifuge Integra-se à TVVIN para Potencializar seu Ouro de Nível Institucional

Através desta colaboração, ambos os parceiros introduziram o token $VVG pela TVVIN. É suportado por ouro certificado pela LBMA e de nível institucional em Guernsey. A TVVIN utiliza o kit de desenvolvimento de software (SDK) aberto da Centrifuge para conectar estes ativos de ouro tokenizados com aplicações financeiras on-chain já apresentadas.

Com isto, a plataforma está preparada para alcançar um alto nível de confiança e transparência. Ao mesmo tempo, a TVVIN lançou sua plataforma construída sobre a Centrifuge. Com isto, a plataforma capacita instituições, permitindo-lhes implementar e gerir suas soluções de ativos tokenizados. 

O cofundador da Centrifuge, Martin Quensel, destaca esta integração como um marco crítico, afirmando: "A Centrifuge é construída como uma infraestrutura aberta para ativos tokenizados. Ter a TVVIN trazendo ouro para on-chain é um marco importante. Mostra quão rapidamente novas classes de ativos podem entrar no DeFi quando instituições utilizam esta camada."  

Centrifuge Solidifica sua Reputação em Finanças Tokenizadas

A Centrifuge cimentou sua posição como espinha dorsal confiável das finanças tokenizadas, fortalecendo mais de $2 biliões em financiamento. A plataforma mantém $1,2 biliões em Valor Total Bloqueado (TVL). A TVVIN aproveita esta infraestrutura para solidificar segurança de nível institucional, interoperabilidade blockchain e escalabilidade. 

O CEO da TVVIN, Thomas Tallis, destaca a importância da parceria estratégica, afirmando: "A infraestrutura confiável da Centrifuge permite à TVVIN trazer ouro de nível institucional para on-chain com velocidade, segurança e escalabilidade, dando aos investidores acesso a um ativo confiável que combina estabilidade com eficiência moderna."

 Através desta aliança, a Centrifuge fortalece sua posição no panorama de ativos tokenizados. Esta iniciativa está ainda preparada para abrir novas portas para a inovação financeira suportada por commodities.

