Adoção corporativa de XRP cresce à medida que as Holdings ultrapassam 11,5 mil milhões de dólares

TLDR

Reliance compra 17 milhões de dólares em XRP, juntando-se a uma tendência crescente de adoção corporativa.

As participações corporativas em XRP agora excedem 11,5 mil milhões de dólares, com a SBI Holdings na liderança.

A Gumi Inc. aloca 13,5 milhões de dólares dos 38 milhões de dólares de capital angariado para a tesouraria de XRP.

A VivoPower angaria 19 milhões de dólares para expandir a sua tesouraria de XRP à medida que a adoção continua.

O XRP continua a ganhar força como um ativo de reserva digital entre tesourarias corporativas, com movimentos corporativos recentes indicando um interesse crescente no token. Este aumento segue a notícia de que o Reliance Global Group, cotado na Nasdaq, adicionou XRP às suas reservas de ativos digitais.

A empresa fez uma compra de 17 milhões de dólares da criptomoeda, contribuindo para o crescimento geral das participações em XRP nas carteiras corporativas.

Investimento Estratégico da Reliance em XRP

O Reliance Global Group anunciou em 30 de setembro que havia adquirido 17 milhões de dólares em XRP. A empresa enfatizou que esta compra faz parte de um esforço mais amplo para diversificar as suas participações em ativos baseados em blockchain que têm fundamentos sólidos e utilidade. O presidente e CEO da Reliance, Ezra Beyman, destacou os atributos do XRP, velocidade, escalabilidade e eficiência energética, como razões fundamentais para a sua inclusão na estratégia de longo prazo da empresa.

O XRP, que ocupa o quarto lugar entre as criptomoedas por capitalização de mercado, é conhecido pela sua capacidade de processar transações transfronteiriças de baixo custo e alta velocidade. A capacidade do token de liquidar transações em menos de cinco segundos, com taxas que custam uma fração de um centavo, posiciona-o como uma escolha preferida para empresas que procuram soluções eficientes e escaláveis.

Expansão Global da Adoção Corporativa de XRP

O interesse crescente no XRP como um ativo de reserva digital estende-se para além dos Estados Unidos. A Gumi Inc., uma empresa japonesa de jogos e blockchain, recentemente angariou 38 milhões de dólares em capital. Desse montante, 13,5 milhões de dólares serão alocados à tesouraria de XRP da empresa. Esta medida faz parte da iniciativa mais ampla de Token de Ativo Digital (DAT) da Gumi, que visa aumentar o valor para os acionistas através de integrações cross-chain e staking, juntamente com a valorização do token.

Entretanto, a VivoPower, uma empresa de energia, angariou 19 milhões de dólares vendendo ações para reforçar a sua tesouraria de XRP. Estas ações destacam uma tendência mais ampla entre empresas públicas que adotam o XRP como um ativo de reserva estratégico. A crescente adoção do token é evidente à medida que mais empresas em vários setores o estão integrando nas suas estratégias financeiras.

Participações na Tesouraria de XRP Atingem Novos Patamares

Dados do Crypto Treasury Tracker revelam que as participações em XRP nas tesourarias corporativas já ultrapassaram os 11,5 mil milhões de dólares. Este aumento sublinha a crescente proeminência do XRP como um ativo-chave nas carteiras de empresas cotadas em bolsa.

O maior detentor de XRP é a SBI Holdings, com sede no Japão, com uma estimativa de 10,4 mil milhões de dólares em reservas de XRP. Outras empresas notáveis, incluindo a Trident Digital e a Webus International, também são contribuintes significativos para o crescente pool de tesouraria de XRP.

A Trident Digital, em particular, tem sido proativa na obtenção de reservas corporativas de XRP. A empresa anunciou planos em junho para angariar até 500 milhões de dólares para estabelecer uma das primeiras grandes tesourarias corporativas de XRP globalmente.

O post Adoção Corporativa de XRP Cresce à Medida que as Participações Ultrapassam 11,5 Mil Milhões de Dólares apareceu primeiro no Blockonomi.