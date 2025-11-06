Informacje o cenie ZTX (ZTX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.0006892 $ 0.0006892 $ 0.0006892 Minimum 24h $ 0.00074158 $ 0.00074158 $ 0.00074158 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.0006892$ 0.0006892 $ 0.0006892 Maksimum 24h $ 0.00074158$ 0.00074158 $ 0.00074158 Historyczne maksimum $ 0.03870653$ 0.03870653 $ 0.03870653 Najniższa cena $ 0.0006892$ 0.0006892 $ 0.0006892 Zmiana ceny (1H) +0.56% Zmiana ceny (1D) -4.72% Zmiana ceny (7D) -23.46% Zmiana ceny (7D) -23.46%

Aktualna cena ZTX (ZTX) wynosi $0.00070322. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ZTX wahał się między $ 0.0006892 a $ 0.00074158, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ZTX w historii to $ 0.03870653, a najniższy to $ 0.0006892.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ZTX zmieniły się o +0.56% w ciągu ostatniej godziny, o -4.72% w ciągu 24 godzin i o -23.46% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o ZTX (ZTX)

Kapitalizacja rynkowa $ 2.96M$ 2.96M $ 2.96M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 7.03M$ 7.03M $ 7.03M Podaż w obiegu 4.20B 4.20B 4.20B Całkowita podaż 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa ZTX wynosi $ 2.96M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ZTX w obiegu wynosi 4.20B, przy całkowitej podaży 10000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 7.03M.