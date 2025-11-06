GiełdaDEX+
Aktualna cena ZTX to 0.00070322 USD. Śledź aktualizacje cen ZTX do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe ZTX łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o ZTX

Informacje o cenie ZTX

Czym jest ZTX

Biała księga ZTX

Oficjalna strona internetowa ZTX

Tokenomika ZTX

Prognoza cen ZTX

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo ZTX

Cena ZTX (ZTX)

Nienotowany

Aktualna cena 1 ZTX do USD:

$0.00070321
-4.70%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
ZTX (ZTX) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:39:25 (UTC+8)

Informacje o cenie ZTX (ZTX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.0006892
Minimum 24h
$ 0.00074158
Maksimum 24h

$ 0.0006892
$ 0.00074158
$ 0.03870653
$ 0.0006892
+0.56%

-4.72%

-23.46%

-23.46%

Aktualna cena ZTX (ZTX) wynosi $0.00070322. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ZTX wahał się między $ 0.0006892 a $ 0.00074158, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ZTX w historii to $ 0.03870653, a najniższy to $ 0.0006892.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ZTX zmieniły się o +0.56% w ciągu ostatniej godziny, o -4.72% w ciągu 24 godzin i o -23.46% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o ZTX (ZTX)

$ 2.96M
--
$ 7.03M
4.20B
10,000,000,000.0
Obecna kapitalizacja rynkowa ZTX wynosi $ 2.96M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ZTX w obiegu wynosi 4.20B, przy całkowitej podaży 10000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 7.03M.

Historia ceny ZTX (ZTX) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny ZTX do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny ZTX do USD wyniosła $ -0.0003734230.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny ZTX do USD wyniosła $ -0.0003986421.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny ZTX do USD wyniosła $ -0.0012576328891583267.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-4.72%
30 Dni$ -0.0003734230-53.10%
60 dni$ -0.0003986421-56.68%
90 dni$ -0.0012576328891583267-64.13%

Co to jest ZTX (ZTX)

ZTX is the Web3 metaverse platform backed by Jump Crypto and ZEPETO, which is the largest metaverse platform in Asia. ZTX aims to offer virtual social networking venues for avatars in addition to diverse add-on offerings such as portal games.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny ZTX (w USD)

Jaka będzie wartość ZTX (ZTX) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w ZTX (ZTX) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla ZTX.

Sprawdź teraz prognozę ceny ZTX!

ZTX na lokalne waluty

Tokenomika ZTX (ZTX)

Zrozumienie tokenomiki ZTX (ZTX) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena ZTXjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące ZTX (ZTX)

Jaka jest dziś wartość ZTX (ZTX)?
Aktualna cena ZTX w USD wynosi 0.00070322USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena ZTX do USD?
Aktualna cena ZTX w USD wynosi $ 0.00070322. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa ZTX?
Kapitalizacja rynkowa dla ZTX wynosi $ 2.96M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż ZTX w obiegu?
W obiegu ZTX znajduje się 4.20B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) ZTX?
ZTX osiąga ATH w wysokości 0.03870653 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla ZTX?
ZTX zaliczył cenę ATL w wysokości 0.0006892 USD.
Jaki jest wolumen obrotu ZTX?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla ZTX wynosi -- USD.
Czy w tym roku ZTX pójdzie wyżej?
ZTX może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny ZTX, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe ZTX (ZTX)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

