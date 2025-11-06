GiełdaDEX+
Aktualna cena ZooKeeper to 0 USD. Śledź aktualizacje cen ZOO do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe ZOO łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o ZOO

Informacje o cenie ZOO

Czym jest ZOO

Oficjalna strona internetowa ZOO

Tokenomika ZOO

Prognoza cen ZOO

Cena ZooKeeper (ZOO)

Nienotowany

Aktualna cena 1 ZOO do USD:

$0.00045326
$0.00045326
+3.00%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
ZooKeeper (ZOO) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:41:11 (UTC+8)

Informacje o cenie ZooKeeper (ZOO) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.39793
$ 0.39793

$ 0
$ 0

-0.19%

+3.08%

-8.46%

-8.46%

Aktualna cena ZooKeeper (ZOO) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ZOO wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ZOO w historii to $ 0.39793, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ZOO zmieniły się o -0.19% w ciągu ostatniej godziny, o +3.08% w ciągu 24 godzin i o -8.46% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o ZooKeeper (ZOO)

$ 213.35K
$ 213.35K

--
--

$ 220.19K
$ 220.19K

470.68M
470.68M

485,769,338.4215991
485,769,338.4215991

Obecna kapitalizacja rynkowa ZooKeeper wynosi $ 213.35K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ZOO w obiegu wynosi 470.68M, przy całkowitej podaży 485769338.4215991. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 220.19K.

Historia ceny ZooKeeper (ZOO) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny ZooKeeper do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny ZooKeeper do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny ZooKeeper do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny ZooKeeper do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+3.08%
30 Dni$ 0-32.87%
60 dni$ 0-33.28%
90 dni$ 0--

Co to jest ZooKeeper (ZOO)

Zookeeper will provide a dual farming experience while embracing the popular crypto trend of NFTs. The project will complement another existing Wanchain Dapp: Wanswap (www.wanswap.finance); thus greatly augmenting liquidity. However, Zookeeper will have its own utility token ($ZOO) distributed as farming rewards to Wanswap Liquidity Providers (LPs), who stake their WSLP (Wan Swap Liquidity Provider tokens).

All this makes ZooKeeper a unique gamified yield farming Dapp with profit potential and gaming fun.

Features : DUALFARMING In Zookeeper, the notion of dual farming is introduced which allows the user to farm zoo tokens and wasp tokens (on selected pools) due to the partnership with WanSwap. OPTIONAL LOCK FARMING ZooKeeper offers users the possibility of increasing yield farming rewards by using the optional lock period function available for each pool. The longer the period chosen, the more rewards will be given. ATTACH NFT BOOST CARDS Extra NFT boost cards are available on ZooKeeper. This unique ability in the crypto market will allow each user to both reduce the locktime and increase rewards. NFT TRADING All NFTs have a possibility to be used or sold in the market section. Selling NFT’s can be done in several cryptocurrencies available on ZooKeeper. GOVERNANCE ZooKeeper Community will have access to a voting system that will be reviewed by the ZooKeeper team before implementation. BURN MECHANIC ZooKeeper has integrated different burning mechanics on its platform to reduce the max supply of ZOO Token.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla ZooKeeper (ZOO)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny ZooKeeper (w USD)

Jaka będzie wartość ZooKeeper (ZOO) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w ZooKeeper (ZOO) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla ZooKeeper.

Sprawdź teraz prognozę ceny ZooKeeper!

ZOO na lokalne waluty

Tokenomika ZooKeeper (ZOO)

Zrozumienie tokenomiki ZooKeeper (ZOO) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena ZOOjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące ZooKeeper (ZOO)

Jaka jest dziś wartość ZooKeeper (ZOO)?
Aktualna cena ZOO w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena ZOO do USD?
Aktualna cena ZOO w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa ZooKeeper?
Kapitalizacja rynkowa dla ZOO wynosi $ 213.35K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż ZOO w obiegu?
W obiegu ZOO znajduje się 470.68M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) ZOO?
ZOO osiąga ATH w wysokości 0.39793 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla ZOO?
ZOO zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu ZOO?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla ZOO wynosi -- USD.
Czy w tym roku ZOO pójdzie wyżej?
ZOO może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny ZOO, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:41:11 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe ZooKeeper (ZOO)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

$103,790.01

$3,439.86

$161.83

$0.9999

$1,477.91

$103,790.01

$3,439.86

$2.3475

$161.83

$1.1445

