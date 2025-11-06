Informacje o cenie Zoo World (ZOO) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.01409993$ 0.01409993 $ 0.01409993 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.36% Zmiana ceny (1D) +1.82% Zmiana ceny (7D) -18.66% Zmiana ceny (7D) -18.66%

Aktualna cena Zoo World (ZOO) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ZOO wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ZOO w historii to $ 0.01409993, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ZOO zmieniły się o -0.36% w ciągu ostatniej godziny, o +1.82% w ciągu 24 godzin i o -18.66% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Zoo World (ZOO)

Kapitalizacja rynkowa $ 5.79K$ 5.79K $ 5.79K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 5.79K$ 5.79K $ 5.79K Podaż w obiegu 999.99M 999.99M 999.99M Całkowita podaż 999,994,256.212575 999,994,256.212575 999,994,256.212575

Obecna kapitalizacja rynkowa Zoo World wynosi $ 5.79K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ZOO w obiegu wynosi 999.99M, przy całkowitej podaży 999994256.212575. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 5.79K.