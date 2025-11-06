Informacje o cenie ZKFair (ZKF) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.02491955$ 0.02491955 $ 0.02491955 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.94% Zmiana ceny (1D) +27.32% Zmiana ceny (7D) -33.33% Zmiana ceny (7D) -33.33%

Aktualna cena ZKFair (ZKF) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ZKF wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ZKF w historii to $ 0.02491955, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ZKF zmieniły się o -0.94% w ciągu ostatniej godziny, o +27.32% w ciągu 24 godzin i o -33.33% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o ZKFair (ZKF)

Kapitalizacja rynkowa $ 218.28K$ 218.28K $ 218.28K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 218.28K$ 218.28K $ 218.28K Podaż w obiegu 10.00B 10.00B 10.00B Całkowita podaż 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa ZKFair wynosi $ 218.28K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ZKF w obiegu wynosi 10.00B, przy całkowitej podaży 10000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 218.28K.