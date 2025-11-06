Informacje o cenie Zirodelta (ZDLT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00179684 $ 0.00179684 $ 0.00179684 Minimum 24h $ 0.00230924 $ 0.00230924 $ 0.00230924 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00179684$ 0.00179684 $ 0.00179684 Maksimum 24h $ 0.00230924$ 0.00230924 $ 0.00230924 Historyczne maksimum $ 0.00822159$ 0.00822159 $ 0.00822159 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.13% Zmiana ceny (1D) +21.07% Zmiana ceny (7D) -49.08% Zmiana ceny (7D) -49.08%

Aktualna cena Zirodelta (ZDLT) wynosi $0.00218994. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ZDLT wahał się między $ 0.00179684 a $ 0.00230924, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ZDLT w historii to $ 0.00822159, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ZDLT zmieniły się o -0.13% w ciągu ostatniej godziny, o +21.07% w ciągu 24 godzin i o -49.08% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Zirodelta (ZDLT)

Kapitalizacja rynkowa $ 2.19M$ 2.19M $ 2.19M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 2.19M$ 2.19M $ 2.19M Podaż w obiegu 999.91M 999.91M 999.91M Całkowita podaż 999,912,657.127794 999,912,657.127794 999,912,657.127794

Obecna kapitalizacja rynkowa Zirodelta wynosi $ 2.19M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ZDLT w obiegu wynosi 999.91M, przy całkowitej podaży 999912657.127794. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 2.19M.