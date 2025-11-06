GiełdaDEX+
Aktualna cena Zirodelta to 0.00218994 USD. Śledź aktualizacje cen ZDLT do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe ZDLT łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o ZDLT

Informacje o cenie ZDLT

Czym jest ZDLT

Oficjalna strona internetowa ZDLT

Tokenomika ZDLT

Prognoza cen ZDLT

$0.00218994
$0.00218994
+21.00%1D
$ 0.00179684
Minimum 24h
$ 0.00230924
Maksimum 24h

Aktualna cena Zirodelta (ZDLT) wynosi $0.00218994. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ZDLT wahał się między $ 0.00179684 a $ 0.00230924, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ZDLT w historii to $ 0.00822159, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ZDLT zmieniły się o -0.13% w ciągu ostatniej godziny, o +21.07% w ciągu 24 godzin i o -49.08% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

$ 2.19M
$ 2.19M$ 2.19M

$ 2.19M
$ 2.19M$ 2.19M

Obecna kapitalizacja rynkowa Zirodelta wynosi $ 2.19M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ZDLT w obiegu wynosi 999.91M, przy całkowitej podaży 999912657.127794. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 2.19M.

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Zirodelta do USD wyniosła $ +0.00038116.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Zirodelta do USD wyniosła $ +0.0006506412.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Zirodelta do USD wyniosła $ +0.0009970661.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Zirodelta do USD wyniosła $ +0.00206631754302976023.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00038116+21.07%
30 Dni$ +0.0006506412+29.71%
60 dni$ +0.0009970661+45.53%
90 dni$ +0.00206631754302976023+1,671.47%

Co to jest Zirodelta (ZDLT)

Zirodelta is a decentralized protocol built on the Solana blockchain, designed to innovate funding rate farming. It utilizes the $ZDLT token and an advanced trading bot to optimize arbitrage opportunities through automated, oracle-driven technology. The protocol aims to enhance trading efficiency and profitability for users in the decentralized finance (DeFi) space by capturing funding fees and converting market volatility into steady yields.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie.

Prognoza ceny Zirodelta (w USD)

Jaka będzie wartość Zirodelta (ZDLT) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Zirodelta (ZDLT) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Zirodelta.

Sprawdź teraz prognozę ceny Zirodelta!

ZDLT na lokalne waluty

Tokenomika Zirodelta (ZDLT)

Zrozumienie tokenomiki Zirodelta (ZDLT) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena ZDLTjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Zirodelta (ZDLT)

Jaka jest dziś wartość Zirodelta (ZDLT)?
Aktualna cena ZDLT w USD wynosi 0.00218994USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena ZDLT do USD?
Aktualna cena ZDLT w USD wynosi $ 0.00218994. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Zirodelta?
Kapitalizacja rynkowa dla ZDLT wynosi $ 2.19M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż ZDLT w obiegu?
W obiegu ZDLT znajduje się 999.91M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) ZDLT?
ZDLT osiąga ATH w wysokości 0.00822159 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla ZDLT?
ZDLT zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu ZDLT?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla ZDLT wynosi -- USD.
Czy w tym roku ZDLT pójdzie wyżej?
ZDLT może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny ZDLT, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:39:01 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

