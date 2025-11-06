GiełdaDEX+
Aktualna cena ZeroTrust to 0.00754549 USD. Śledź aktualizacje cen ZERØ do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe ZERØ łatwo w MEXC już teraz.

Cena ZeroTrust (ZERØ)

Nienotowany

Aktualna cena 1 ZERØ do USD:

-9.60%1D
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
ZeroTrust (ZERØ) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:38:51 (UTC+8)

Informacje o cenie ZeroTrust (ZERØ) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
Minimum 24h
Maksimum 24h

+1.81%

-9.61%

+6.84%

+6.84%

Aktualna cena ZeroTrust (ZERØ) wynosi $0.00754549. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ZERØ wahał się między $ 0.00709204 a $ 0.00854552, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ZERØ w historii to $ 0.01017111, a najniższy to $ 0.00134542.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ZERØ zmieniły się o +1.81% w ciągu ostatniej godziny, o -9.61% w ciągu 24 godzin i o +6.84% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o ZeroTrust (ZERØ)

Obecna kapitalizacja rynkowa ZeroTrust wynosi $ 2.78M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ZERØ w obiegu wynosi 367.74M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 7.56M.

Historia ceny ZeroTrust (ZERØ) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny ZeroTrust do USD wyniosła $ -0.000802827496373934.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny ZeroTrust do USD wyniosła $ +0.0175687891.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny ZeroTrust do USD wyniosła $ +0.0137614978.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny ZeroTrust do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.000802827496373934-9.61%
30 Dni$ +0.0175687891+232.84%
60 dni$ +0.0137614978+182.38%
90 dni$ 0--

Co to jest ZeroTrust (ZERØ)

ZERØ is the meme of ZeroTrust on PulseChain, created to expose fake DeFi and amplify true decentralization. Culture-powered and community-driven, ZERØ is the entry point into the ZeroTrust movement, that incorporates the Trustless Index and PulseChain Nexus publication. Bridge into $ZERØ on PulseChain — fast, free, and seamless — from Solana, ETH, Base, BNB, or Arbitrum with LibertySwap. Crypto was never meant to be trusted. It was built to run on code — code that no one can change, stop, or censor. That’s what Zero Trust stands for: decentralized, immutable, open-source software that runs without middlemen. No CEOs. No backdoors. No rug pulls. Just pure, unstoppable logic.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla ZeroTrust (ZERØ)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny ZeroTrust (w USD)

Jaka będzie wartość ZeroTrust (ZERØ) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w ZeroTrust (ZERØ) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla ZeroTrust.

Sprawdź teraz prognozę ceny ZeroTrust!

ZERØ na lokalne waluty

Tokenomika ZeroTrust (ZERØ)

Zrozumienie tokenomiki ZeroTrust (ZERØ) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena ZERØjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące ZeroTrust (ZERØ)

Jaka jest dziś wartość ZeroTrust (ZERØ)?
Aktualna cena ZERØ w USD wynosi 0.00754549USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena ZERØ do USD?
Aktualna cena ZERØ w USD wynosi $ 0.00754549. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa ZeroTrust?
Kapitalizacja rynkowa dla ZERØ wynosi $ 2.78M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż ZERØ w obiegu?
W obiegu ZERØ znajduje się 367.74M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) ZERØ?
ZERØ osiąga ATH w wysokości 0.01017111 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla ZERØ?
ZERØ zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00134542 USD.
Jaki jest wolumen obrotu ZERØ?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla ZERØ wynosi -- USD.
Czy w tym roku ZERØ pójdzie wyżej?
ZERØ może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny ZERØ, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:38:51 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe ZeroTrust (ZERØ)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

