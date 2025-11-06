Informacje o cenie ZeroTrust (ZERØ) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00709204 $ 0.00709204 $ 0.00709204 Minimum 24h $ 0.00854552 $ 0.00854552 $ 0.00854552 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00709204$ 0.00709204 $ 0.00709204 Maksimum 24h $ 0.00854552$ 0.00854552 $ 0.00854552 Historyczne maksimum $ 0.01017111$ 0.01017111 $ 0.01017111 Najniższa cena $ 0.00134542$ 0.00134542 $ 0.00134542 Zmiana ceny (1H) +1.81% Zmiana ceny (1D) -9.61% Zmiana ceny (7D) +6.84% Zmiana ceny (7D) +6.84%

Aktualna cena ZeroTrust (ZERØ) wynosi $0.00754549. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ZERØ wahał się między $ 0.00709204 a $ 0.00854552, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ZERØ w historii to $ 0.01017111, a najniższy to $ 0.00134542.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ZERØ zmieniły się o +1.81% w ciągu ostatniej godziny, o -9.61% w ciągu 24 godzin i o +6.84% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o ZeroTrust (ZERØ)

Kapitalizacja rynkowa $ 2.78M$ 2.78M $ 2.78M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 7.56M$ 7.56M $ 7.56M Podaż w obiegu 367.74M 367.74M 367.74M Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa ZeroTrust wynosi $ 2.78M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ZERØ w obiegu wynosi 367.74M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 7.56M.