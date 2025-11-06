Informacje o cenie ZERA (ZERA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.01469342 $ 0.01469342 $ 0.01469342 Minimum 24h $ 0.01780921 $ 0.01780921 $ 0.01780921 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.01469342$ 0.01469342 $ 0.01469342 Maksimum 24h $ 0.01780921$ 0.01780921 $ 0.01780921 Historyczne maksimum $ 0.04713878$ 0.04713878 $ 0.04713878 Najniższa cena $ 0.01352042$ 0.01352042 $ 0.01352042 Zmiana ceny (1H) -2.44% Zmiana ceny (1D) +15.08% Zmiana ceny (7D) -10.31% Zmiana ceny (7D) -10.31%

Aktualna cena ZERA (ZERA) wynosi $0.01704204. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ZERA wahał się między $ 0.01469342 a $ 0.01780921, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ZERA w historii to $ 0.04713878, a najniższy to $ 0.01352042.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ZERA zmieniły się o -2.44% w ciągu ostatniej godziny, o +15.08% w ciągu 24 godzin i o -10.31% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o ZERA (ZERA)

Kapitalizacja rynkowa $ 17.03M$ 17.03M $ 17.03M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 17.03M$ 17.03M $ 17.03M Podaż w obiegu 999.37M 999.37M 999.37M Całkowita podaż 999,374,720.0725297 999,374,720.0725297 999,374,720.0725297

Obecna kapitalizacja rynkowa ZERA wynosi $ 17.03M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ZERA w obiegu wynosi 999.37M, przy całkowitej podaży 999374720.0725297. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 17.03M.