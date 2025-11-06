GiełdaDEX+
Aktualna cena ZERA to 0.01704204 USD. Śledź aktualizacje cen ZERA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe ZERA łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o ZERA

Informacje o cenie ZERA

Czym jest ZERA

Oficjalna strona internetowa ZERA

Tokenomika ZERA

Prognoza cen ZERA

Cena ZERA (ZERA)

Aktualna cena 1 ZERA do USD:

$0.01704204
$0.01704204
+16.30%1D
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
ZERA (ZERA) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:38:42 (UTC+8)

Informacje o cenie ZERA (ZERA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.01469342
$ 0.01469342
Minimum 24h
$ 0.01780921
$ 0.01780921
Maksimum 24h

$ 0.01469342
$ 0.01469342

$ 0.01780921
$ 0.01780921

$ 0.04713878
$ 0.04713878

$ 0.01352042
$ 0.01352042

-2.44%

+15.08%

-10.31%

-10.31%

Aktualna cena ZERA (ZERA) wynosi $0.01704204. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ZERA wahał się między $ 0.01469342 a $ 0.01780921, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ZERA w historii to $ 0.04713878, a najniższy to $ 0.01352042.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ZERA zmieniły się o -2.44% w ciągu ostatniej godziny, o +15.08% w ciągu 24 godzin i o -10.31% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o ZERA (ZERA)

$ 17.03M
$ 17.03M

--
--

$ 17.03M
$ 17.03M

999.37M
999.37M

999,374,720.0725297
999,374,720.0725297

Obecna kapitalizacja rynkowa ZERA wynosi $ 17.03M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ZERA w obiegu wynosi 999.37M, przy całkowitej podaży 999374720.0725297. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 17.03M.

Historia ceny ZERA (ZERA) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny ZERA do USD wyniosła $ +0.00223375.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny ZERA do USD wyniosła $ -0.0077237848.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny ZERA do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny ZERA do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00223375+15.08%
30 Dni$ -0.0077237848-45.32%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest ZERA (ZERA)

What Is ZERA?

ZERA is a zero-knowledge (ZK) privacy protocol on Solana that enables shielded balances, private transfers, and offline-capable peer-to-peer exchange for existing crypto assets (e.g., USDC, USDT, SOL + more). The project is developed by Zera Labs with the goal of providing cash-like privacy while remaining non-custodial and compatible with existing stablecoin rails.

At the protocol level, users deposit supported assets directly into the protocol and receive “cryptographic notes.” These notes can be transferred privately without the need for an internet connection and later withdrawn back to the same underlying asset. The direct-deposit architecture creates an unified, asset-agnostic anonymity set with clean composability for wallets, relayers, and dApps - without wrapped assets or AMM routing

How Does It Work?

ZERA’s core privacy layer is built on well-studied primitives:

  • Commitments & Nullifiers: Values are committed using Pedersen commitments; unique nullifiers prevent double-spends while keeping linkability hidden.

  • Zero-Knowledge Proofs: Transactions are proven with succinct zk-SNARKs (e.g., Groth16) so validators verify correctness without learning senders, receivers, or amounts.

  • Unified Pool: All notes share a common anonymity set. Optional relayers can submit withdrawals for users, helping further break the link between their network activity and identity.

The protocol is non-custodial; users retain control of their keys and notes. Because deposits/withdrawals map to the same underlying assets, accounting remains transparent at the reserve level while individual transfers stay private.

What Is the ZERA Token Used For?

ZERA is a value-accrual token tied to protocol activity. Its design centers on usage-driven, programmatic burns (i.e., a fraction of protocol volume triggers token burns executed by the program). This mechanism ties token supply reduction directly to adoption, while avoiding direct fees on private transactions.

This approach is intended to align stakeholders with protocol growth while minimizing regulatory complexity associated with fee collection or custody.

Founder & Origin

Led & founded by Hayden “Dax” Porter, a former MetaMask engineer with past roles at USAA and Twitter. The initiative began as a critical response to the state of the industry and a push toward “true digital cash” - prioritizing private, permissionless payments over speculation.

Initially charted as a multi-year PhD-by-publication from concept to product, the effort matured into Zera Labs in 2025, expanding the scope to a privacy-preserving cash layer and an extensible ZK ecosystem.

Privacy & Extensibility

  • Privacy + Compliance Posture: The protocol is non-custodial, does not require intermediate pegs, and avoids direct protocol fees. Reserves always remain fully backed by deposits, and optional relayers further reduce network-level linkability
  • Extensibility: The architecture is designed to add more collateral types and, over time, support cross-chain sources through adapter modules while preserving unified anonymity sets and burn accounting.

ZERA provides private, cash-like transfers for mainstream assets on Solana, couples usage to transparent token burns, and focuses on practical deployability: direct deposits, efficient ZK verification, and a developer-ready stack.

Welcome to the new Zero-knowledge Era.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla ZERA (ZERA)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny ZERA (w USD)

Jaka będzie wartość ZERA (ZERA) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w ZERA (ZERA) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla ZERA.

Sprawdź teraz prognozę ceny ZERA!

ZERA na lokalne waluty

Tokenomika ZERA (ZERA)

Zrozumienie tokenomiki ZERA (ZERA) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena ZERAjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące ZERA (ZERA)

Jaka jest dziś wartość ZERA (ZERA)?
Aktualna cena ZERA w USD wynosi 0.01704204USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena ZERA do USD?
Aktualna cena ZERA w USD wynosi $ 0.01704204. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa ZERA?
Kapitalizacja rynkowa dla ZERA wynosi $ 17.03M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż ZERA w obiegu?
W obiegu ZERA znajduje się 999.37M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) ZERA?
ZERA osiąga ATH w wysokości 0.04713878 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla ZERA?
ZERA zaliczył cenę ATL w wysokości 0.01352042 USD.
Jaki jest wolumen obrotu ZERA?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla ZERA wynosi -- USD.
Czy w tym roku ZERA pójdzie wyżej?
ZERA może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny ZERA, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:38:42 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

$103,722.56

$3,438.04

$161.85

$0.9999

$1,477.84

$103,722.56

$3,438.04

$2.3482

$161.85

$1.1399

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.03521

$0.00361

$0.000008698

$0.2287

$0.0000000619

$1.5329

$0.01842

