Informacje o cenie Zentra (ZNTR) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -2.26% Zmiana ceny (1D) +3.06% Zmiana ceny (7D) -18.41% Zmiana ceny (7D) -18.41%

Aktualna cena Zentra (ZNTR) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ZNTR wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ZNTR w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ZNTR zmieniły się o -2.26% w ciągu ostatniej godziny, o +3.06% w ciągu 24 godzin i o -18.41% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Zentra (ZNTR)

Kapitalizacja rynkowa $ 15.15K$ 15.15K $ 15.15K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 15.15K$ 15.15K $ 15.15K Podaż w obiegu 1.00B 1.00B 1.00B Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Zentra wynosi $ 15.15K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ZNTR w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 15.15K.