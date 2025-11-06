GiełdaDEX+
Aktualna cena Zentra to 0 USD. Śledź aktualizacje cen ZNTR do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe ZNTR łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Zentra to 0 USD. Śledź aktualizacje cen ZNTR do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe ZNTR łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o ZNTR

Informacje o cenie ZNTR

Czym jest ZNTR

Oficjalna strona internetowa ZNTR

Tokenomika ZNTR

Prognoza cen ZNTR

Cena Zentra (ZNTR)

Nienotowany

Aktualna cena 1 ZNTR do USD:

--
----
+3.00%1D
mexc
USD
Zentra (ZNTR) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 17:00:39 (UTC+8)

Informacje o cenie Zentra (ZNTR) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-2.26%

+3.06%

-18.41%

-18.41%

Aktualna cena Zentra (ZNTR) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ZNTR wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ZNTR w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ZNTR zmieniły się o -2.26% w ciągu ostatniej godziny, o +3.06% w ciągu 24 godzin i o -18.41% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Zentra (ZNTR)

$ 15.15K
$ 15.15K$ 15.15K

--
----

$ 15.15K
$ 15.15K$ 15.15K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Zentra wynosi $ 15.15K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ZNTR w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 15.15K.

Historia ceny Zentra (ZNTR) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Zentra do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Zentra do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Zentra do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Zentra do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+3.06%
30 Dni$ 0-39.90%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest Zentra (ZNTR)

Zentra is a Solana-based ecosystem designed around community-driven “Meme Wars,” a gamified staking and reward mechanism. Users stake SOL into different meme pools, with battles determined by the relative market cap performance of chosen tokens. Winners share rewards while every battle triggers automated buy-and-burns of $ZENTRA, creating deflationary pressure. Beyond Meme Wars, Zentra provides core utilities including a token multi-sender, token launcher, and staking modules, with further phases introducing pro distribution tools, engagement dashboards, and ecosystem grants. The project emphasizes transparency and security with a SolidProof audit, KYC verification, and multi-signature protection. Zentra’s purpose is to combine entertainment, fair distribution, and utility tools into a single Solana-powered platform.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Zentra (ZNTR)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Zentra (w USD)

Jaka będzie wartość Zentra (ZNTR) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Zentra (ZNTR) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Zentra.

Sprawdź teraz prognozę ceny Zentra!

ZNTR na lokalne waluty

Tokenomika Zentra (ZNTR)

Zrozumienie tokenomiki Zentra (ZNTR) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena ZNTRjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Zentra (ZNTR)

Jaka jest dziś wartość Zentra (ZNTR)?
Aktualna cena ZNTR w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena ZNTR do USD?
Aktualna cena ZNTR w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Zentra?
Kapitalizacja rynkowa dla ZNTR wynosi $ 15.15K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż ZNTR w obiegu?
W obiegu ZNTR znajduje się 1.00B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) ZNTR?
ZNTR osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla ZNTR?
ZNTR zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu ZNTR?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla ZNTR wynosi -- USD.
Czy w tym roku ZNTR pójdzie wyżej?
ZNTR może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny ZNTR, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

