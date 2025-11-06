GiełdaDEX+
Aktualna cena YULI to 0 USD. Śledź aktualizacje cen YULI do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe YULI łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o YULI

Informacje o cenie YULI

Czym jest YULI

Oficjalna strona internetowa YULI

Tokenomika YULI

Prognoza cen YULI

Cena YULI (YULI)

Nienotowany

Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:38:07 (UTC+8)

Aktualna cena YULI (YULI) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs YULI wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs YULI w historii to $ 0.00367269, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki YULI zmieniły się o +18.48% w ciągu ostatniej godziny, o +20.41% w ciągu 24 godzin i o -17.94% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+20.41%
30 Dni$ 0-60.26%
60 dni$ 0-70.37%
90 dni$ 0--

Co to jest YULI (YULI)

Yuliverse is the global leader in Web3 location-based alternative reality games (Web3 version of Pokémon GO) with nearly 1M Twitter and 300K discord community.

Yuliverse now comprises of Yuliverse the gaming app and YuliGO, a Mini Dapp based on Kaia, a chain developed by communication giants LINE and Kakao.

YuliGO is a transformative location-based gamified social content platform, drawing inspiration from Xiaohongshu and WeChat Moments. Designed for web3 enthusiasts, Yuliverse empowers users to turn shared moments into tokenized assets, allowing everyone to earn from the network using the official token, $YULI.

Zasoby dla YULI (YULI)

Prognoza ceny YULI (w USD)

Jaka będzie wartość YULI (YULI) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w YULI (YULI) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla YULI.

Sprawdź teraz prognozę ceny YULI!

YULI na lokalne waluty

Tokenomika YULI (YULI)

Zrozumienie tokenomiki YULI (YULI) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena YULIjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące YULI (YULI)

Jaka jest dziś wartość YULI (YULI)?
Aktualna cena YULI w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena YULI do USD?
Aktualna cena YULI w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa YULI?
Kapitalizacja rynkowa dla YULI wynosi $ 522.71K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż YULI w obiegu?
W obiegu YULI znajduje się 8.00B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) YULI?
YULI osiąga ATH w wysokości 0.00367269 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla YULI?
YULI zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu YULI?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla YULI wynosi -- USD.
Czy w tym roku YULI pójdzie wyżej?
YULI może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny YULI, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe YULI (YULI)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

