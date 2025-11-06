Informacje o cenie YULI (YULI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00367269$ 0.00367269 $ 0.00367269 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +18.48% Zmiana ceny (1D) +20.41% Zmiana ceny (7D) -17.94% Zmiana ceny (7D) -17.94%

Aktualna cena YULI (YULI) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs YULI wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs YULI w historii to $ 0.00367269, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki YULI zmieniły się o +18.48% w ciągu ostatniej godziny, o +20.41% w ciągu 24 godzin i o -17.94% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o YULI (YULI)

Kapitalizacja rynkowa $ 522.71K$ 522.71K $ 522.71K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 522.71K$ 522.71K $ 522.71K Podaż w obiegu 8.00B 8.00B 8.00B Całkowita podaż 8,000,000,000.0 8,000,000,000.0 8,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa YULI wynosi $ 522.71K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż YULI w obiegu wynosi 8.00B, przy całkowitej podaży 8000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 522.71K.