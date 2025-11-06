GiełdaDEX+
Aktualna cena Yucky to 0 USD. Śledź aktualizacje cen YUCKY do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe YUCKY łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o YUCKY

Informacje o cenie YUCKY

Czym jest YUCKY

Oficjalna strona internetowa YUCKY

Tokenomika YUCKY

Prognoza cen YUCKY

Cena Yucky (YUCKY)

Nienotowany

Aktualna cena 1 YUCKY do USD:

--
----
-11.10%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Yucky (YUCKY) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 17:00:09 (UTC+8)

Informacje o cenie Yucky (YUCKY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.66%

-11.14%

-35.07%

-35.07%

Aktualna cena Yucky (YUCKY) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs YUCKY wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs YUCKY w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki YUCKY zmieniły się o +1.66% w ciągu ostatniej godziny, o -11.14% w ciągu 24 godzin i o -35.07% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Yucky (YUCKY)

$ 25.74K
$ 25.74K$ 25.74K

--
----

$ 25.74K
$ 25.74K$ 25.74K

999.95M
999.95M 999.95M

999,954,465.137938
999,954,465.137938 999,954,465.137938

Obecna kapitalizacja rynkowa Yucky wynosi $ 25.74K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż YUCKY w obiegu wynosi 999.95M, przy całkowitej podaży 999954465.137938. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 25.74K.

Historia ceny Yucky (YUCKY) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Yucky do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Yucky do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Yucky do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Yucky do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-11.14%
30 Dni$ 0-61.76%
60 dni$ 0-72.03%
90 dni$ 0--

Co to jest Yucky (YUCKY)

The project is memecoin made on solana about a character called Yucky who is a old school meme from 4chan.

Yucky is the Evil twin of Bucky which is also a 4chan meme and it's at over 30M ATH atm.

We recent project and we are aiming to be a multi millions memecoin in the solana world.

The project is pretty solid atm and the community is working hard to make it even bigger.

Memecoin world is really big and it keeps growing harder and harder on the solana ecosystem, and I think Yucky has the potencial to be one of the biggest.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie.

Zasoby dla Yucky (YUCKY)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Yucky (w USD)

Jaka będzie wartość Yucky (YUCKY) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Yucky (YUCKY) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Yucky.

Sprawdź teraz prognozę ceny Yucky!

YUCKY na lokalne waluty

Tokenomika Yucky (YUCKY)

Zrozumienie tokenomiki Yucky (YUCKY) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena YUCKYjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Yucky (YUCKY)

Jaka jest dziś wartość Yucky (YUCKY)?
Aktualna cena YUCKY w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena YUCKY do USD?
Aktualna cena YUCKY w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Yucky?
Kapitalizacja rynkowa dla YUCKY wynosi $ 25.74K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż YUCKY w obiegu?
W obiegu YUCKY znajduje się 999.95M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) YUCKY?
YUCKY osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla YUCKY?
YUCKY zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu YUCKY?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla YUCKY wynosi -- USD.
Czy w tym roku YUCKY pójdzie wyżej?
YUCKY może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny YUCKY, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 17:00:09 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

