Informacje o cenie Yucky (YUCKY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +1.66% Zmiana ceny (1D) -11.14% Zmiana ceny (7D) -35.07% Zmiana ceny (7D) -35.07%

Aktualna cena Yucky (YUCKY) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs YUCKY wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs YUCKY w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki YUCKY zmieniły się o +1.66% w ciągu ostatniej godziny, o -11.14% w ciągu 24 godzin i o -35.07% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Yucky (YUCKY)

Kapitalizacja rynkowa $ 25.74K$ 25.74K $ 25.74K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 25.74K$ 25.74K $ 25.74K Podaż w obiegu 999.95M 999.95M 999.95M Całkowita podaż 999,954,465.137938 999,954,465.137938 999,954,465.137938

Obecna kapitalizacja rynkowa Yucky wynosi $ 25.74K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż YUCKY w obiegu wynosi 999.95M, przy całkowitej podaży 999954465.137938. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 25.74K.