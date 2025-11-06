Informacje o cenie YLDS (YLDS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 Najniższa cena $ 0.999943$ 0.999943 $ 0.999943 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) 0.00% Zmiana ceny (7D) 0.00%

Aktualna cena YLDS (YLDS) wynosi $0.999962. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs YLDS wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs YLDS w historii to $ 1.0, a najniższy to $ 0.999943.

Pod względem krótkoterminowych wyniki YLDS zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o 0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o YLDS (YLDS)

Kapitalizacja rynkowa $ 3.42M$ 3.42M $ 3.42M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 3.42M$ 3.42M $ 3.42M Podaż w obiegu 3.42M 3.42M 3.42M Całkowita podaż 3,416,159.0 3,416,159.0 3,416,159.0

Obecna kapitalizacja rynkowa YLDS wynosi $ 3.42M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż YLDS w obiegu wynosi 3.42M, przy całkowitej podaży 3416159.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 3.42M.