Informacje o cenie Yield Protocol (YIELD) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.547757$ 0.547757 $ 0.547757 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -0.02% Zmiana ceny (7D) -10.75% Zmiana ceny (7D) -10.75%

Aktualna cena Yield Protocol (YIELD) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs YIELD wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs YIELD w historii to $ 0.547757, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki YIELD zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -0.02% w ciągu 24 godzin i o -10.75% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Yield Protocol (YIELD)

Kapitalizacja rynkowa $ 40.42K$ 40.42K $ 40.42K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 79.58K$ 79.58K $ 79.58K Podaż w obiegu 71.45M 71.45M 71.45M Całkowita podaż 140,661,635.5775238 140,661,635.5775238 140,661,635.5775238

Obecna kapitalizacja rynkowa Yield Protocol wynosi $ 40.42K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż YIELD w obiegu wynosi 71.45M, przy całkowitej podaży 140661635.5775238. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 79.58K.