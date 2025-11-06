GiełdaDEX+
Więcej informacji o YIELD

Informacje o cenie YIELD

Czym jest YIELD

Oficjalna strona internetowa YIELD

Tokenomika YIELD

Prognoza cen YIELD

Logo Yield Protocol

Cena Yield Protocol (YIELD)

Nienotowany

Aktualna cena 1 YIELD do USD:

$0.00056575
0.00%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Yield Protocol (YIELD) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:59:30 (UTC+8)

Informacje o cenie Yield Protocol (YIELD) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
Minimum 24h
$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0
$ 0.547757
$ 0
--

-0.02%

-10.75%

-10.75%

Aktualna cena Yield Protocol (YIELD) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs YIELD wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs YIELD w historii to $ 0.547757, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki YIELD zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -0.02% w ciągu 24 godzin i o -10.75% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Yield Protocol (YIELD)

$ 40.42K
--
$ 79.58K
71.45M
140,661,635.5775238
Obecna kapitalizacja rynkowa Yield Protocol wynosi $ 40.42K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż YIELD w obiegu wynosi 71.45M, przy całkowitej podaży 140661635.5775238. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 79.58K.

Historia ceny Yield Protocol (YIELD) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Yield Protocol do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Yield Protocol do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Yield Protocol do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Yield Protocol do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-0.02%
30 Dni$ 0-16.64%
60 dni$ 0-13.92%
90 dni$ 0--

Co to jest Yield Protocol (YIELD)

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Yield Protocol (YIELD)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Yield Protocol (w USD)

Jaka będzie wartość Yield Protocol (YIELD) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Yield Protocol (YIELD) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Yield Protocol.

Sprawdź teraz prognozę ceny Yield Protocol!

YIELD na lokalne waluty

Tokenomika Yield Protocol (YIELD)

Zrozumienie tokenomiki Yield Protocol (YIELD) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena YIELDjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Yield Protocol (YIELD)

Jaka jest dziś wartość Yield Protocol (YIELD)?
Aktualna cena YIELD w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena YIELD do USD?
Aktualna cena YIELD w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Yield Protocol?
Kapitalizacja rynkowa dla YIELD wynosi $ 40.42K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż YIELD w obiegu?
W obiegu YIELD znajduje się 71.45M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) YIELD?
YIELD osiąga ATH w wysokości 0.547757 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla YIELD?
YIELD zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu YIELD?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla YIELD wynosi -- USD.
Czy w tym roku YIELD pójdzie wyżej?
YIELD może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny YIELD, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:59:30 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

