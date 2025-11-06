Informacje o cenie Yield Optimizer EUR (YOEUR) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 1.16 $ 1.16 $ 1.16 Minimum 24h $ 1.16 $ 1.16 $ 1.16 Maksimum 24h Minimum 24h $ 1.16$ 1.16 $ 1.16 Maksimum 24h $ 1.16$ 1.16 $ 1.16 Historyczne maksimum $ 1.19$ 1.19 $ 1.19 Najniższa cena $ 1.15$ 1.15 $ 1.15 Zmiana ceny (1H) -0.00% Zmiana ceny (1D) +0.17% Zmiana ceny (7D) -0.90% Zmiana ceny (7D) -0.90%

Aktualna cena Yield Optimizer EUR (YOEUR) wynosi $1.16. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs YOEUR wahał się między $ 1.16 a $ 1.16, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs YOEUR w historii to $ 1.19, a najniższy to $ 1.15.

Pod względem krótkoterminowych wyniki YOEUR zmieniły się o -0.00% w ciągu ostatniej godziny, o +0.17% w ciągu 24 godzin i o -0.90% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Yield Optimizer EUR (YOEUR)

Kapitalizacja rynkowa $ 99.95K$ 99.95K $ 99.95K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 99.95K$ 99.95K $ 99.95K Podaż w obiegu 86.07K 86.07K 86.07K Całkowita podaż 86,071.0 86,071.0 86,071.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Yield Optimizer EUR wynosi $ 99.95K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż YOEUR w obiegu wynosi 86.07K, przy całkowitej podaży 86071.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 99.95K.