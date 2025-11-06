GiełdaDEX+
Aktualna cena Yield Optimizer EUR to 1.16 USD. Śledź aktualizacje cen YOEUR do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe YOEUR łatwo w MEXC już teraz.

Cena Yield Optimizer EUR (YOEUR)

$1.16
Yield Optimizer EUR (YOEUR) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie Yield Optimizer EUR (YOEUR) (USD)

$ 1.16
$ 1.16
$ 1.16
$ 1.16
$ 1.19
$ 1.15
Aktualna cena Yield Optimizer EUR (YOEUR) wynosi $1.16. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs YOEUR wahał się między $ 1.16 a $ 1.16, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs YOEUR w historii to $ 1.19, a najniższy to $ 1.15.

Pod względem krótkoterminowych wyniki YOEUR zmieniły się o -0.00% w ciągu ostatniej godziny, o +0.17% w ciągu 24 godzin i o -0.90% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Yield Optimizer EUR (YOEUR)

--
$ 99.95K
86.07K
86,071.0
Obecna kapitalizacja rynkowa Yield Optimizer EUR wynosi $ 99.95K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż YOEUR w obiegu wynosi 86.07K, przy całkowitej podaży 86071.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 99.95K.

Historia ceny Yield Optimizer EUR (YOEUR) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Yield Optimizer EUR do USD wyniosła $ +0.00200227.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Yield Optimizer EUR do USD wyniosła $ -0.0111638400.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Yield Optimizer EUR do USD wyniosła $ -0.0109527200.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Yield Optimizer EUR do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00200227+0.17%
30 Dni$ -0.0111638400-0.96%
60 dni$ -0.0109527200-0.94%
90 dni$ 0--

Co to jest Yield Optimizer EUR (YOEUR)

YO is your secure multi-chain yield optimizer, continuously rebalancing to deliver the best risk-adjusted yield in DeFi. YO tracks the best yield across DeFi protocols and chains so your assets are always in the right place. YO algorithms generate optimized yield by balancing risk and reward, powered by Exponential.fi’s trusted ratings. YO continuously reallocates your assets across DeFi chains and protocols to maximize yield.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Yield Optimizer EUR (YOEUR)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Yield Optimizer EUR (w USD)

Jaka będzie wartość Yield Optimizer EUR (YOEUR) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Yield Optimizer EUR (YOEUR) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Yield Optimizer EUR.

Sprawdź teraz prognozę ceny Yield Optimizer EUR!

YOEUR na lokalne waluty

Tokenomika Yield Optimizer EUR (YOEUR)

Zrozumienie tokenomiki Yield Optimizer EUR (YOEUR) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena YOEURjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Yield Optimizer EUR (YOEUR)

Jaka jest dziś wartość Yield Optimizer EUR (YOEUR)?
Aktualna cena YOEUR w USD wynosi 1.16USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena YOEUR do USD?
Aktualna cena YOEUR w USD wynosi $ 1.16. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Yield Optimizer EUR?
Kapitalizacja rynkowa dla YOEUR wynosi $ 99.95K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż YOEUR w obiegu?
W obiegu YOEUR znajduje się 86.07K USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) YOEUR?
YOEUR osiąga ATH w wysokości 1.19 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla YOEUR?
YOEUR zaliczył cenę ATL w wysokości 1.15 USD.
Jaki jest wolumen obrotu YOEUR?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla YOEUR wynosi -- USD.
Czy w tym roku YOEUR pójdzie wyżej?
YOEUR może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny YOEUR, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Yield Optimizer EUR (YOEUR)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

