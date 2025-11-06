GiełdaDEX+
Aktualna cena YAPE to 0.0060048 USD. Śledź aktualizacje cen YAPE do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe YAPE łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o YAPE

Informacje o cenie YAPE

Czym jest YAPE

Biała księga YAPE

Oficjalna strona internetowa YAPE

Tokenomika YAPE

Prognoza cen YAPE

Cena YAPE (YAPE)

Aktualna cena 1 YAPE do USD:

$0.00600048
-0.30%1D
YAPE (YAPE) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:37:43 (UTC+8)

Informacje o cenie YAPE (YAPE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00588099
Minimum 24h
$ 0.00604273
Maksimum 24h

$ 0.00588099
$ 0.00604273
$ 0.087726
$ 0.00564596
-0.28%

-0.41%

-21.56%

-21.56%

Aktualna cena YAPE (YAPE) wynosi $0.0060048. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs YAPE wahał się między $ 0.00588099 a $ 0.00604273, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs YAPE w historii to $ 0.087726, a najniższy to $ 0.00564596.

Pod względem krótkoterminowych wyniki YAPE zmieniły się o -0.28% w ciągu ostatniej godziny, o -0.41% w ciągu 24 godzin i o -21.56% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o YAPE (YAPE)

$ 113.08K
--
$ 113.08K
18.85M
18,845,271.61203556
Obecna kapitalizacja rynkowa YAPE wynosi $ 113.08K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż YAPE w obiegu wynosi 18.85M, przy całkowitej podaży 18845271.61203556. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 113.08K.

Historia ceny YAPE (YAPE) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny YAPE do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny YAPE do USD wyniosła $ -0.0043824153.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny YAPE do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny YAPE do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-0.41%
30 Dni$ -0.0043824153-72.98%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest YAPE (YAPE)

Yape Club is an AI-powered co-yapping platform that connects Web3 projects with creators through a system of content quests. At the heart of the product is the Yape AI Agent, a co-author that helps creators produce fast, high-quality, and brand-aligned niche content on Crypto Twitter.

The Yape team bridges the gap between projects that need meaningful attention and creators looking to monetize their skills, offering a fairer, AI-augmented ecosystem where both sides benefit.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny YAPE (w USD)

Jaka będzie wartość YAPE (YAPE) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w YAPE (YAPE) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla YAPE.

Sprawdź teraz prognozę ceny YAPE!

YAPE na lokalne waluty

Tokenomika YAPE (YAPE)

Zrozumienie tokenomiki YAPE (YAPE) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena YAPEjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące YAPE (YAPE)

Jaka jest dziś wartość YAPE (YAPE)?
Aktualna cena YAPE w USD wynosi 0.0060048USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena YAPE do USD?
Aktualna cena YAPE w USD wynosi $ 0.0060048. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa YAPE?
Kapitalizacja rynkowa dla YAPE wynosi $ 113.08K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż YAPE w obiegu?
W obiegu YAPE znajduje się 18.85M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) YAPE?
YAPE osiąga ATH w wysokości 0.087726 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla YAPE?
YAPE zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00564596 USD.
Jaki jest wolumen obrotu YAPE?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla YAPE wynosi -- USD.
Czy w tym roku YAPE pójdzie wyżej?
YAPE może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny YAPE, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:37:43 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe YAPE (YAPE)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

$103,714.28
$3,437.16
$161.87
$0.9999
$1,477.83
$103,714.28
$3,437.16
$2.3482
$161.87
$1.1405
