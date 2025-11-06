Informacje o cenie YAPE (YAPE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00588099 $ 0.00588099 $ 0.00588099 Minimum 24h $ 0.00604273 $ 0.00604273 $ 0.00604273 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00588099$ 0.00588099 $ 0.00588099 Maksimum 24h $ 0.00604273$ 0.00604273 $ 0.00604273 Historyczne maksimum $ 0.087726$ 0.087726 $ 0.087726 Najniższa cena $ 0.00564596$ 0.00564596 $ 0.00564596 Zmiana ceny (1H) -0.28% Zmiana ceny (1D) -0.41% Zmiana ceny (7D) -21.56% Zmiana ceny (7D) -21.56%

Aktualna cena YAPE (YAPE) wynosi $0.0060048. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs YAPE wahał się między $ 0.00588099 a $ 0.00604273, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs YAPE w historii to $ 0.087726, a najniższy to $ 0.00564596.

Pod względem krótkoterminowych wyniki YAPE zmieniły się o -0.28% w ciągu ostatniej godziny, o -0.41% w ciągu 24 godzin i o -21.56% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o YAPE (YAPE)

Kapitalizacja rynkowa $ 113.08K$ 113.08K $ 113.08K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 113.08K$ 113.08K $ 113.08K Podaż w obiegu 18.85M 18.85M 18.85M Całkowita podaż 18,845,271.61203556 18,845,271.61203556 18,845,271.61203556

Obecna kapitalizacja rynkowa YAPE wynosi $ 113.08K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż YAPE w obiegu wynosi 18.85M, przy całkowitej podaży 18845271.61203556. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 113.08K.