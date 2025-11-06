Informacje o cenie YAKUZAI (VYBE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00003214 $ 0.00003214 $ 0.00003214 Minimum 24h $ 0.00003286 $ 0.00003286 $ 0.00003286 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00003214$ 0.00003214 $ 0.00003214 Maksimum 24h $ 0.00003286$ 0.00003286 $ 0.00003286 Historyczne maksimum $ 0.00010462$ 0.00010462 $ 0.00010462 Najniższa cena $ 0.00003214$ 0.00003214 $ 0.00003214 Zmiana ceny (1H) +0.06% Zmiana ceny (1D) -2.01% Zmiana ceny (7D) -22.29% Zmiana ceny (7D) -22.29%

Aktualna cena YAKUZAI (VYBE) wynosi $0.00003219. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs VYBE wahał się między $ 0.00003214 a $ 0.00003286, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs VYBE w historii to $ 0.00010462, a najniższy to $ 0.00003214.

Pod względem krótkoterminowych wyniki VYBE zmieniły się o +0.06% w ciągu ostatniej godziny, o -2.01% w ciągu 24 godzin i o -22.29% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o YAKUZAI (VYBE)

Kapitalizacja rynkowa $ 32.19K$ 32.19K $ 32.19K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 32.19K$ 32.19K $ 32.19K Podaż w obiegu 1000.00M 1000.00M 1000.00M Całkowita podaż 999,998,487.6229811 999,998,487.6229811 999,998,487.6229811

Obecna kapitalizacja rynkowa YAKUZAI wynosi $ 32.19K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż VYBE w obiegu wynosi 1000.00M, przy całkowitej podaży 999998487.6229811. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 32.19K.