Aktualna cena YAKUZAI to 0.00003219 USD. Śledź aktualizacje cen VYBE do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe VYBE łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o VYBE

Informacje o cenie VYBE

Czym jest VYBE

Oficjalna strona internetowa VYBE

Tokenomika VYBE

Prognoza cen VYBE

Cena YAKUZAI (VYBE)

Aktualna cena 1 VYBE do USD:

--
----
-2.00%1D
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
YAKUZAI (VYBE) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:58:42 (UTC+8)

Informacje o cenie YAKUZAI (VYBE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00003214
$ 0.00003214
Minimum 24h
$ 0.00003286
$ 0.00003286
Maksimum 24h

$ 0.00003214
$ 0.00003214

$ 0.00003286
$ 0.00003286

$ 0.00010462
$ 0.00010462

$ 0.00003214
$ 0.00003214

+0.06%

-2.01%

-22.29%

-22.29%

Aktualna cena YAKUZAI (VYBE) wynosi $0.00003219. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs VYBE wahał się między $ 0.00003214 a $ 0.00003286, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs VYBE w historii to $ 0.00010462, a najniższy to $ 0.00003214.

Pod względem krótkoterminowych wyniki VYBE zmieniły się o +0.06% w ciągu ostatniej godziny, o -2.01% w ciągu 24 godzin i o -22.29% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o YAKUZAI (VYBE)

$ 32.19K
$ 32.19K

--
----

$ 32.19K
$ 32.19K

1000.00M
1000.00M

999,998,487.6229811
999,998,487.6229811

Obecna kapitalizacja rynkowa YAKUZAI wynosi $ 32.19K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż VYBE w obiegu wynosi 1000.00M, przy całkowitej podaży 999998487.6229811. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 32.19K.

Historia ceny YAKUZAI (VYBE) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny YAKUZAI do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny YAKUZAI do USD wyniosła $ -0.0000118500.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny YAKUZAI do USD wyniosła $ -0.0000104062.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny YAKUZAI do USD wyniosła $ -0.00004075230871517019.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-2.01%
30 Dni$ -0.0000118500-36.81%
60 dni$ -0.0000104062-32.32%
90 dni$ -0.00004075230871517019-55.86%

Co to jest YAKUZAI (VYBE)

YAKUZAI is a Solana-native cultural hedge fund deploying Network Alchemy to identify future-defining projects across AI, fashion, music, and digital culture. Powered by $VYBE, we invest in aesthetic signals and emerging trends before they reach mainstream markets. Our dual-engine model combines early-stage crypto investments with in-house cultural ventures. $VYBE tokenizes this cultural capital, offering exposure to our curated portfolio of pre-viral innovations and creative platforms reshaping the Internet Capital Markets era.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla YAKUZAI (VYBE)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny YAKUZAI (w USD)

Jaka będzie wartość YAKUZAI (VYBE) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w YAKUZAI (VYBE) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla YAKUZAI.

Sprawdź teraz prognozę ceny YAKUZAI!

VYBE na lokalne waluty

Tokenomika YAKUZAI (VYBE)

Zrozumienie tokenomiki YAKUZAI (VYBE) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena VYBEjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące YAKUZAI (VYBE)

Jaka jest dziś wartość YAKUZAI (VYBE)?
Aktualna cena VYBE w USD wynosi 0.00003219USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena VYBE do USD?
Aktualna cena VYBE w USD wynosi $ 0.00003219. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa YAKUZAI?
Kapitalizacja rynkowa dla VYBE wynosi $ 32.19K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż VYBE w obiegu?
W obiegu VYBE znajduje się 1000.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) VYBE?
VYBE osiąga ATH w wysokości 0.00010462 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla VYBE?
VYBE zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00003214 USD.
Jaki jest wolumen obrotu VYBE?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla VYBE wynosi -- USD.
Czy w tym roku VYBE pójdzie wyżej?
VYBE może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny VYBE, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:58:42 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

$103,246.28

$3,385.96

$159.28

$1.0001

$1,477.75

$103,246.28

$3,385.96

$2.3229

$159.28

$1.0725

