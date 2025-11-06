Informacje o cenie XVGOPT (XVGOPT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 Minimum 24h $ 0 Maksimum 24h $ 0 Historyczne maksimum $ 0 Najniższa cena $ 0 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) +0.17% Zmiana ceny (7D) -23.65%

Aktualna cena XVGOPT (XVGOPT) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs XVGOPT wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs XVGOPT w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki XVGOPT zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o +0.17% w ciągu 24 godzin i o -23.65% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o XVGOPT (XVGOPT)

Kapitalizacja rynkowa $ 27.64K Wolumen (24H) -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 27.64K Podaż w obiegu 10.00B Całkowita podaż 10,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa XVGOPT wynosi $ 27.64K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż XVGOPT w obiegu wynosi 10.00B, przy całkowitej podaży 10000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 27.64K.