Informacje o cenie xSUI (XSUI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 2.0 $ 2.0 $ 2.0 Minimum 24h $ 2.08 $ 2.08 $ 2.08 Maksimum 24h Minimum 24h $ 2.0$ 2.0 $ 2.0 Maksimum 24h $ 2.08$ 2.08 $ 2.08 Historyczne maksimum $ 4.17$ 4.17 $ 4.17 Najniższa cena $ 1.39$ 1.39 $ 1.39 Zmiana ceny (1H) -0.07% Zmiana ceny (1D) +1.27% Zmiana ceny (7D) -19.59% Zmiana ceny (7D) -19.59%

Aktualna cena xSUI (XSUI) wynosi $2.05. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs XSUI wahał się między $ 2.0 a $ 2.08, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs XSUI w historii to $ 4.17, a najniższy to $ 1.39.

Pod względem krótkoterminowych wyniki XSUI zmieniły się o -0.07% w ciągu ostatniej godziny, o +1.27% w ciągu 24 godzin i o -19.59% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o xSUI (XSUI)

Kapitalizacja rynkowa $ 2.98M$ 2.98M $ 2.98M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 2.98M$ 2.98M $ 2.98M Podaż w obiegu 1.45M 1.45M 1.45M Całkowita podaż 1,450,000.0 1,450,000.0 1,450,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa xSUI wynosi $ 2.98M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż XSUI w obiegu wynosi 1.45M, przy całkowitej podaży 1450000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 2.98M.