Aktualna cena xSUI to 2.05 USD. Śledź aktualizacje cen XSUI do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe XSUI łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena xSUI to 2.05 USD. Śledź aktualizacje cen XSUI do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe XSUI łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o XSUI

Informacje o cenie XSUI

Czym jest XSUI

Oficjalna strona internetowa XSUI

Tokenomika XSUI

Prognoza cen XSUI

Logo xSUI

Cena xSUI (XSUI)

Nienotowany

Aktualna cena 1 XSUI do USD:

$2.05
$2.05$2.05
+1.20%1D
mexc
USD
xSUI (XSUI) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:37:20 (UTC+8)

Informacje o cenie xSUI (XSUI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 2.0
$ 2.0$ 2.0
Minimum 24h
$ 2.08
$ 2.08$ 2.08
Maksimum 24h

$ 2.0
$ 2.0$ 2.0

$ 2.08
$ 2.08$ 2.08

$ 4.17
$ 4.17$ 4.17

$ 1.39
$ 1.39$ 1.39

-0.07%

+1.27%

-19.59%

-19.59%

Aktualna cena xSUI (XSUI) wynosi $2.05. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs XSUI wahał się między $ 2.0 a $ 2.08, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs XSUI w historii to $ 4.17, a najniższy to $ 1.39.

Pod względem krótkoterminowych wyniki XSUI zmieniły się o -0.07% w ciągu ostatniej godziny, o +1.27% w ciągu 24 godzin i o -19.59% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o xSUI (XSUI)

$ 2.98M
$ 2.98M$ 2.98M

--
----

$ 2.98M
$ 2.98M$ 2.98M

1.45M
1.45M 1.45M

1,450,000.0
1,450,000.0 1,450,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa xSUI wynosi $ 2.98M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż XSUI w obiegu wynosi 1.45M, przy całkowitej podaży 1450000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 2.98M.

Historia ceny xSUI (XSUI) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny xSUI do USD wyniosła $ +0.02575143.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny xSUI do USD wyniosła $ -0.8937907750.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny xSUI do USD wyniosła $ -0.8072750350.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny xSUI do USD wyniosła $ -1.7454486366995797.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.02575143+1.27%
30 Dni$ -0.8937907750-43.59%
60 dni$ -0.8072750350-39.37%
90 dni$ -1.7454486366995797-45.98%

Co to jest xSUI (XSUI)

xSUI is a tokenized version of staked SUI. When users stake SUI via Momentum Finance, they receive xSUI in return, a liquid token that continuously accrues staking rewards while remaining usable across DeFi protocols.

In a DeFi landscape that demands both performance and flexibility, xSUI enables users to earn staking rewards without locking up their SUI, unlocking new opportunities across trading, lending, and liquidity provisioning.

xSUI is minted through SpringSui, the secure, non-custodial staking framework for Sui. It’s already securing over $200 million in assets, reflecting the high demand for secure and flexible staking infrastructure.

The contracts behind xSUI are audited by OtterSec and Zellic, two of the most respected firms in blockchain security, providing users with confidence in the safety and integrity of the system.

And with its upcoming debut on OKX Wallet’s Cryptopedia, xSUI will be introduced to an audience of more than 53 million users, accelerating adoption and awareness across global markets.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla xSUI (XSUI)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny xSUI (w USD)

Jaka będzie wartość xSUI (XSUI) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w xSUI (XSUI) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla xSUI.

Sprawdź teraz prognozę ceny xSUI!

XSUI na lokalne waluty

Tokenomika xSUI (XSUI)

Zrozumienie tokenomiki xSUI (XSUI) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena XSUIjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące xSUI (XSUI)

Jaka jest dziś wartość xSUI (XSUI)?
Aktualna cena XSUI w USD wynosi 2.05USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena XSUI do USD?
Aktualna cena XSUI w USD wynosi $ 2.05. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa xSUI?
Kapitalizacja rynkowa dla XSUI wynosi $ 2.98M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż XSUI w obiegu?
W obiegu XSUI znajduje się 1.45M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) XSUI?
XSUI osiąga ATH w wysokości 4.17 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla XSUI?
XSUI zaliczył cenę ATL w wysokości 1.39 USD.
Jaki jest wolumen obrotu XSUI?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla XSUI wynosi -- USD.
Czy w tym roku XSUI pójdzie wyżej?
XSUI może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny XSUI, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:37:20 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe xSUI (XSUI)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

