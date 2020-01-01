Poznaj tokenomikę XSGD (XSGD) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena XSGD, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę XSGD (XSGD) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena XSGD, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o XSGD (XSGD) XSGD is the world's first Travel Rule compliant stablecoin - backed by the Singapore-Dollar. XSGD is part of the StraitsX stablecoin initiative for SEA by Xfers. XSGD is the world's first Travel Rule compliant stablecoin - backed by the Singapore-Dollar. XSGD is part of the StraitsX stablecoin initiative for SEA by Xfers. Oficjalna strona internetowa: https://www.straitsx.com/sg/xsgd Kup XSGD teraz! Tokenomika i analiza cenowa XSGD (XSGD) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla XSGD (XSGD), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 11.54M $ 11.54M $ 11.54M Całkowita podaż: $ 14.88M $ 14.88M $ 14.88M Podaż w obiegu: $ 14.88M $ 14.88M $ 14.88M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 11.54M $ 11.54M $ 11.54M Historyczne maksimum: $ 1.36 $ 1.36 $ 1.36 Historyczne minimum: $ 0.620483 $ 0.620483 $ 0.620483 Aktualna cena: $ 0.775658 $ 0.775658 $ 0.775658 Dowiedz się więcej o cenie XSGD (XSGD) Tokenomika XSGD (XSGD): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki XSGD (XSGD) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów XSGD, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów XSGD. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszXSGD tokenomikę, poznaj cenę tokena XSGDna żywo! Prognoza ceny XSGD Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać XSGD? Nasza strona z prognozami cen XSGD łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena XSGD już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.