Informacje o cenie Xpanse (HZN) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00196211 $ 0.00196211 $ 0.00196211 Minimum 24h $ 0.00202403 $ 0.00202403 $ 0.00202403 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00196211$ 0.00196211 $ 0.00196211 Maksimum 24h $ 0.00202403$ 0.00202403 $ 0.00202403 Historyczne maksimum $ 1.62$ 1.62 $ 1.62 Najniższa cena $ 0.00168822$ 0.00168822 $ 0.00168822 Zmiana ceny (1H) -0.10% Zmiana ceny (1D) +0.97% Zmiana ceny (7D) -20.11% Zmiana ceny (7D) -20.11%

Aktualna cena Xpanse (HZN) wynosi $0.00200018. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs HZN wahał się między $ 0.00196211 a $ 0.00202403, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs HZN w historii to $ 1.62, a najniższy to $ 0.00168822.

Pod względem krótkoterminowych wyniki HZN zmieniły się o -0.10% w ciągu ostatniej godziny, o +0.97% w ciągu 24 godzin i o -20.11% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Xpanse (HZN)

Kapitalizacja rynkowa $ 377.96K$ 377.96K $ 377.96K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 518.69K$ 518.69K $ 518.69K Podaż w obiegu 188.88M 188.88M 188.88M Całkowita podaż 259,212,710.4218291 259,212,710.4218291 259,212,710.4218291

Obecna kapitalizacja rynkowa Xpanse wynosi $ 377.96K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż HZN w obiegu wynosi 188.88M, przy całkowitej podaży 259212710.4218291. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 518.69K.