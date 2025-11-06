GiełdaDEX+
Aktualna cena Xpanse to 0.00200018 USD. Śledź aktualizacje cen HZN do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe HZN łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o HZN

Informacje o cenie HZN

Czym jest HZN

Oficjalna strona internetowa HZN

Tokenomika HZN

Prognoza cen HZN

Cena Xpanse (HZN)

Nienotowany

Aktualna cena 1 HZN do USD:

$0.00200018
$0.00200018$0.00200018
+0.90%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Xpanse (HZN) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:36:48 (UTC+8)

Informacje o cenie Xpanse (HZN) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00196211
$ 0.00196211$ 0.00196211
Minimum 24h
$ 0.00202403
$ 0.00202403$ 0.00202403
Maksimum 24h

$ 0.00196211
$ 0.00196211$ 0.00196211

$ 0.00202403
$ 0.00202403$ 0.00202403

$ 1.62
$ 1.62$ 1.62

$ 0.00168822
$ 0.00168822$ 0.00168822

-0.10%

+0.97%

-20.11%

-20.11%

Aktualna cena Xpanse (HZN) wynosi $0.00200018. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs HZN wahał się między $ 0.00196211 a $ 0.00202403, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs HZN w historii to $ 1.62, a najniższy to $ 0.00168822.

Pod względem krótkoterminowych wyniki HZN zmieniły się o -0.10% w ciągu ostatniej godziny, o +0.97% w ciągu 24 godzin i o -20.11% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Xpanse (HZN)

$ 377.96K
$ 377.96K$ 377.96K

--
----

$ 518.69K
$ 518.69K$ 518.69K

188.88M
188.88M 188.88M

259,212,710.4218291
259,212,710.4218291 259,212,710.4218291

Obecna kapitalizacja rynkowa Xpanse wynosi $ 377.96K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż HZN w obiegu wynosi 188.88M, przy całkowitej podaży 259212710.4218291. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 518.69K.

Historia ceny Xpanse (HZN) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Xpanse do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Xpanse do USD wyniosła $ -0.0001972747.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Xpanse do USD wyniosła $ -0.0002367047.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Xpanse do USD wyniosła $ -0.000838964066747676.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+0.97%
30 Dni$ -0.0001972747-9.86%
60 dni$ -0.0002367047-11.83%
90 dni$ -0.000838964066747676-29.54%

Co to jest Xpanse (HZN)

With its diverse liquidity layers, Xpanse offers DeFi traders low fees, deep liquidity, zero slippage, access to over 340+ markets, and up to 60x leverage. Each layer is tailored to support various trading strategies, providing unparalleled flexibility and precision.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Xpanse (HZN)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Xpanse (w USD)

Jaka będzie wartość Xpanse (HZN) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Xpanse (HZN) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Xpanse.

Sprawdź teraz prognozę ceny Xpanse!

HZN na lokalne waluty

Tokenomika Xpanse (HZN)

Zrozumienie tokenomiki Xpanse (HZN) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena HZNjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Xpanse (HZN)

Jaka jest dziś wartość Xpanse (HZN)?
Aktualna cena HZN w USD wynosi 0.00200018USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena HZN do USD?
Aktualna cena HZN w USD wynosi $ 0.00200018. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Xpanse?
Kapitalizacja rynkowa dla HZN wynosi $ 377.96K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż HZN w obiegu?
W obiegu HZN znajduje się 188.88M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) HZN?
HZN osiąga ATH w wysokości 1.62 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla HZN?
HZN zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00168822 USD.
Jaki jest wolumen obrotu HZN?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla HZN wynosi -- USD.
Czy w tym roku HZN pójdzie wyżej?
HZN może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny HZN, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:36:48 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Xpanse (HZN)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

