Aktualna cena XOXNO to 0.01627274 USD. Śledź aktualizacje cen XOXNO do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe XOXNO łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o XOXNO

Informacje o cenie XOXNO

Czym jest XOXNO

Biała księga XOXNO

Oficjalna strona internetowa XOXNO

Tokenomika XOXNO

Prognoza cen XOXNO

Cena XOXNO (XOXNO)

Nienotowany

Aktualna cena 1 XOXNO do USD:

$0.01627274
0.00%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
XOXNO (XOXNO) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:36:38 (UTC+8)

Informacje o cenie XOXNO (XOXNO) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.0159544
Minimum 24h
$ 0.01652372
Maksimum 24h

$ 0.0159544
$ 0.01652372
$ 0.291313
$ 0.01518844
-0.28%

+0.10%

-10.74%

-10.74%

Aktualna cena XOXNO (XOXNO) wynosi $0.01627274. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs XOXNO wahał się między $ 0.0159544 a $ 0.01652372, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs XOXNO w historii to $ 0.291313, a najniższy to $ 0.01518844.

Pod względem krótkoterminowych wyniki XOXNO zmieniły się o -0.28% w ciągu ostatniej godziny, o +0.10% w ciągu 24 godzin i o -10.74% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o XOXNO (XOXNO)

$ 1.07M
--
$ 1.63M
66.01M
99,962,135.8164692
Obecna kapitalizacja rynkowa XOXNO wynosi $ 1.07M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż XOXNO w obiegu wynosi 66.01M, przy całkowitej podaży 99962135.8164692. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.63M.

Historia ceny XOXNO (XOXNO) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny XOXNO do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny XOXNO do USD wyniosła $ -0.0080974521.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny XOXNO do USD wyniosła $ -0.0038104410.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny XOXNO do USD wyniosła $ -0.01591633522218887.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+0.10%
30 Dni$ -0.0080974521-49.76%
60 dni$ -0.0038104410-23.41%
90 dni$ -0.01591633522218887-49.44%

Co to jest XOXNO (XOXNO)

The $XOXNO Token is developed to play a critical role and serve as the key facilitator for transactional processes and engagement mechanisms within the XOXNO ecosystem. The token plays a crucial role in enabling transactions and rewarding participants within the XOXNO ecosystem, which includes a vibrant marketplace for non-fungible tokens (NFTs) and prospective collaborations with web2 brands. Its strategic importance lies in both its utility as a digital asset and its capacity to integrate and enhance the diverse aspects of the XOXNO ecosystem.

xShard: Sovereign Shards will enable the usage of $XOXNO token as a gas payment token, while for our validators that will run the entire shard $XOXNO is part of the requirements to run the nodes as each validator will have to use the $XOXNO via the liquid staking contract to get $sXOXNO. Validators will have to stake in a pair $sXOXNO with $xEGLD (our liquid staking token for EGLD) in order to join the eligible list of nodes. More details will be described about the process closer to the official launch of the product first by MultiversX foundation and then by us.

XOXNO Real Yield Liquid Staking: Users can stake their $XOXNO tokens in exchange for $sXOXNO. The benefit of holding $sXOXNO stems from its capacity to accumulate rewards from the XOXNO Accumulator as holders of $sXOXNO will receive a portion of the tokens accumulated in the pool, thereby providing an attractive incentive for long-term engagement and investment in the XOXNO ecosystem.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny XOXNO (w USD)

Jaka będzie wartość XOXNO (XOXNO) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w XOXNO (XOXNO) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla XOXNO.

Sprawdź teraz prognozę ceny XOXNO!

XOXNO na lokalne waluty

Tokenomika XOXNO (XOXNO)

Zrozumienie tokenomiki XOXNO (XOXNO) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena XOXNOjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące XOXNO (XOXNO)

Jaka jest dziś wartość XOXNO (XOXNO)?
Aktualna cena XOXNO w USD wynosi 0.01627274USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena XOXNO do USD?
Aktualna cena XOXNO w USD wynosi $ 0.01627274. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa XOXNO?
Kapitalizacja rynkowa dla XOXNO wynosi $ 1.07M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż XOXNO w obiegu?
W obiegu XOXNO znajduje się 66.01M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) XOXNO?
XOXNO osiąga ATH w wysokości 0.291313 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla XOXNO?
XOXNO zaliczył cenę ATL w wysokości 0.01518844 USD.
Jaki jest wolumen obrotu XOXNO?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla XOXNO wynosi -- USD.
Czy w tym roku XOXNO pójdzie wyżej?
XOXNO może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny XOXNO, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe XOXNO (XOXNO)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

