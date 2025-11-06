Informacje o cenie XOXNO (XOXNO) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.0159544 $ 0.0159544 $ 0.0159544 Minimum 24h $ 0.01652372 $ 0.01652372 $ 0.01652372 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.0159544$ 0.0159544 $ 0.0159544 Maksimum 24h $ 0.01652372$ 0.01652372 $ 0.01652372 Historyczne maksimum $ 0.291313$ 0.291313 $ 0.291313 Najniższa cena $ 0.01518844$ 0.01518844 $ 0.01518844 Zmiana ceny (1H) -0.28% Zmiana ceny (1D) +0.10% Zmiana ceny (7D) -10.74% Zmiana ceny (7D) -10.74%

Aktualna cena XOXNO (XOXNO) wynosi $0.01627274. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs XOXNO wahał się między $ 0.0159544 a $ 0.01652372, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs XOXNO w historii to $ 0.291313, a najniższy to $ 0.01518844.

Pod względem krótkoterminowych wyniki XOXNO zmieniły się o -0.28% w ciągu ostatniej godziny, o +0.10% w ciągu 24 godzin i o -10.74% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o XOXNO (XOXNO)

Kapitalizacja rynkowa $ 1.07M$ 1.07M $ 1.07M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 1.63M$ 1.63M $ 1.63M Podaż w obiegu 66.01M 66.01M 66.01M Całkowita podaż 99,962,135.8164692 99,962,135.8164692 99,962,135.8164692

Obecna kapitalizacja rynkowa XOXNO wynosi $ 1.07M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż XOXNO w obiegu wynosi 66.01M, przy całkowitej podaży 99962135.8164692. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.63M.