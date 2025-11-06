Informacje o cenie XOE (XOE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -2.23% Zmiana ceny (1D) +3.97% Zmiana ceny (7D) -15.02% Zmiana ceny (7D) -15.02%

Aktualna cena XOE (XOE) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs XOE wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs XOE w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki XOE zmieniły się o -2.23% w ciągu ostatniej godziny, o +3.97% w ciągu 24 godzin i o -15.02% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o XOE (XOE)

Kapitalizacja rynkowa $ 223.41K$ 223.41K $ 223.41K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 249.01K$ 249.01K $ 249.01K Podaż w obiegu 897.18M 897.18M 897.18M Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa XOE wynosi $ 223.41K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż XOE w obiegu wynosi 897.18M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 249.01K.