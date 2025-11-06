GiełdaDEX+
Więcej informacji o XOE

Informacje o cenie XOE

Czym jest XOE

Oficjalna strona internetowa XOE

Tokenomika XOE

Prognoza cen XOE

Cena XOE (XOE)

Nienotowany

Aktualna cena 1 XOE do USD:

$0.00024901
$0.00024901$0.00024901
+3.90%1D
mexc
USD
XOE (XOE) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie XOE (XOE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-2.23%

+3.97%

-15.02%

-15.02%

Aktualna cena XOE (XOE) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs XOE wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs XOE w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki XOE zmieniły się o -2.23% w ciągu ostatniej godziny, o +3.97% w ciągu 24 godzin i o -15.02% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o XOE (XOE)

$ 223.41K
$ 223.41K$ 223.41K

--
----

$ 249.01K
$ 249.01K$ 249.01K

897.18M
897.18M 897.18M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa XOE wynosi $ 223.41K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż XOE w obiegu wynosi 897.18M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 249.01K.

Historia ceny XOE (XOE) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny XOE do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny XOE do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny XOE do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny XOE do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+3.97%
30 Dni$ 0+14.22%
60 dni$ 0-9.46%
90 dni$ 0--

Co to jest XOE (XOE)

The ultimate community companion & web3 assistant, XOE is an AI runner delivering state of the art solutions.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla XOE (XOE)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny XOE (w USD)

Jaka będzie wartość XOE (XOE) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w XOE (XOE) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla XOE.

Sprawdź teraz prognozę ceny XOE!

XOE na lokalne waluty

Tokenomika XOE (XOE)

Zrozumienie tokenomiki XOE (XOE) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena XOEjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące XOE (XOE)

Jaka jest dziś wartość XOE (XOE)?
Aktualna cena XOE w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena XOE do USD?
Aktualna cena XOE w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa XOE?
Kapitalizacja rynkowa dla XOE wynosi $ 223.41K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż XOE w obiegu?
W obiegu XOE znajduje się 897.18M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) XOE?
XOE osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla XOE?
XOE zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu XOE?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla XOE wynosi -- USD.
Czy w tym roku XOE pójdzie wyżej?
XOE może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny XOE, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
