Informacje o cenie XiaoBai (XIAOBAI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.18% Zmiana ceny (1D) +4.60% Zmiana ceny (7D) -23.33% Zmiana ceny (7D) -23.33%

Aktualna cena XiaoBai (XIAOBAI) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs XIAOBAI wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs XIAOBAI w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki XIAOBAI zmieniły się o +0.18% w ciągu ostatniej godziny, o +4.60% w ciągu 24 godzin i o -23.33% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o XiaoBai (XIAOBAI)

Kapitalizacja rynkowa $ 268.27K$ 268.27K $ 268.27K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 268.27K$ 268.27K $ 268.27K Podaż w obiegu 1,000.00T 1,000.00T 1,000.00T Całkowita podaż 1.0e+15 1.0e+15 1.0e+15

Obecna kapitalizacja rynkowa XiaoBai wynosi $ 268.27K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż XIAOBAI w obiegu wynosi 1,000.00T, przy całkowitej podaży 1.0e+15. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 268.27K.