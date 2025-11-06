GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Xian to 0.00717459 USD. Śledź aktualizacje cen XIAN do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe XIAN łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Xian to 0.00717459 USD. Śledź aktualizacje cen XIAN do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe XIAN łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o XIAN

Informacje o cenie XIAN

Czym jest XIAN

Oficjalna strona internetowa XIAN

Tokenomika XIAN

Prognoza cen XIAN

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Xian

Cena Xian (XIAN)

Nienotowany

Aktualna cena 1 XIAN do USD:

$0.00717459
$0.00717459$0.00717459
+0.40%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Xian (XIAN) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:57:02 (UTC+8)

Informacje o cenie Xian (XIAN) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00704797
$ 0.00704797$ 0.00704797
Minimum 24h
$ 0.00717534
$ 0.00717534$ 0.00717534
Maksimum 24h

$ 0.00704797
$ 0.00704797$ 0.00704797

$ 0.00717534
$ 0.00717534$ 0.00717534

$ 0.01092697
$ 0.01092697$ 0.01092697

$ 0.00287465
$ 0.00287465$ 0.00287465

+0.00%

+0.49%

+0.68%

+0.68%

Aktualna cena Xian (XIAN) wynosi $0.00717459. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs XIAN wahał się między $ 0.00704797 a $ 0.00717534, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs XIAN w historii to $ 0.01092697, a najniższy to $ 0.00287465.

Pod względem krótkoterminowych wyniki XIAN zmieniły się o +0.00% w ciągu ostatniej godziny, o +0.49% w ciągu 24 godzin i o +0.68% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Xian (XIAN)

$ 124.10K
$ 124.10K$ 124.10K

--
----

$ 797.17K
$ 797.17K$ 797.17K

17.30M
17.30M 17.30M

111,109,835.0
111,109,835.0 111,109,835.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Xian wynosi $ 124.10K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż XIAN w obiegu wynosi 17.30M, przy całkowitej podaży 111109835.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 797.17K.

Historia ceny Xian (XIAN) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Xian do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Xian do USD wyniosła $ -0.0011880087.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Xian do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Xian do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+0.49%
30 Dni$ -0.0011880087-16.55%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest Xian (XIAN)

Xian is a general-purpose Layer-1 blockchain whose virtual machine runs unmodified Python 3 instead of a domain-specific smart-contract language. Developers deploy contracts with standard Python tooling and libraries, cutting onboarding time from weeks to hours. The native token, $XIAN, secures the network through delegated proof-of-stake, pays execution gas, and participates in a built-in economic loop: 1 % of every contract execution is automatically burned while 68 % of dApp fees are distributed to the contract’s developer, incentivising rapid ecosystem growth and creating continuous deflationary pressure on the circulating supply. Open-source code, a Chrome wallet, a one-click bridge, and SDKs for Python and TypeScript are already live, allowing builders to launch games and DeFi protocols without learning a new language.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Xian (XIAN)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Xian (w USD)

Jaka będzie wartość Xian (XIAN) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Xian (XIAN) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Xian.

Sprawdź teraz prognozę ceny Xian!

XIAN na lokalne waluty

Tokenomika Xian (XIAN)

Zrozumienie tokenomiki Xian (XIAN) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena XIANjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Xian (XIAN)

Jaka jest dziś wartość Xian (XIAN)?
Aktualna cena XIAN w USD wynosi 0.00717459USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena XIAN do USD?
Aktualna cena XIAN w USD wynosi $ 0.00717459. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Xian?
Kapitalizacja rynkowa dla XIAN wynosi $ 124.10K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż XIAN w obiegu?
W obiegu XIAN znajduje się 17.30M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) XIAN?
XIAN osiąga ATH w wysokości 0.01092697 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla XIAN?
XIAN zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00287465 USD.
Jaki jest wolumen obrotu XIAN?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla XIAN wynosi -- USD.
Czy w tym roku XIAN pójdzie wyżej?
XIAN może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny XIAN, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:57:02 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Xian (XIAN)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,272.48
$103,272.48$103,272.48

-0.43%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,386.71
$3,386.71$3,386.71

-0.34%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.36
$159.36$159.36

-0.72%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.74
$1,477.74$1,477.74

+0.11%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,272.48
$103,272.48$103,272.48

-0.43%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,386.71
$3,386.71$3,386.71

-0.34%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3235
$2.3235$2.3235

+2.06%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.36
$159.36$159.36

-0.72%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0728
$1.0728$1.0728

-1.14%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.027200
$0.027200$0.027200

+2,620.00%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2189
$0.2189$0.2189

+337.80%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000519
$0.0000000519$0.0000000519

+243.70%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000005973
$0.000005973$0.000005973

+216.36%

Logo Fortune Room

Fortune Room

NEWFRT

$0.000000000000000000000002289
$0.000000000000000000000002289$0.000000000000000000000002289

+146.65%