Informacje o cenie Xian (XIAN) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00704797 $ 0.00704797 $ 0.00704797 Minimum 24h $ 0.00717534 $ 0.00717534 $ 0.00717534 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00704797$ 0.00704797 $ 0.00704797 Maksimum 24h $ 0.00717534$ 0.00717534 $ 0.00717534 Historyczne maksimum $ 0.01092697$ 0.01092697 $ 0.01092697 Najniższa cena $ 0.00287465$ 0.00287465 $ 0.00287465 Zmiana ceny (1H) +0.00% Zmiana ceny (1D) +0.49% Zmiana ceny (7D) +0.68% Zmiana ceny (7D) +0.68%

Aktualna cena Xian (XIAN) wynosi $0.00717459. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs XIAN wahał się między $ 0.00704797 a $ 0.00717534, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs XIAN w historii to $ 0.01092697, a najniższy to $ 0.00287465.

Pod względem krótkoterminowych wyniki XIAN zmieniły się o +0.00% w ciągu ostatniej godziny, o +0.49% w ciągu 24 godzin i o +0.68% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Xian (XIAN)

Kapitalizacja rynkowa $ 124.10K$ 124.10K $ 124.10K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 797.17K$ 797.17K $ 797.17K Podaż w obiegu 17.30M 17.30M 17.30M Całkowita podaż 111,109,835.0 111,109,835.0 111,109,835.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Xian wynosi $ 124.10K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż XIAN w obiegu wynosi 17.30M, przy całkowitej podaży 111109835.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 797.17K.