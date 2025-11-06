GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena xFractal to 0 USD. Śledź aktualizacje cen FRACTAL do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe FRACTAL łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena xFractal to 0 USD. Śledź aktualizacje cen FRACTAL do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe FRACTAL łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o FRACTAL

Informacje o cenie FRACTAL

Czym jest FRACTAL

Oficjalna strona internetowa FRACTAL

Tokenomika FRACTAL

Prognoza cen FRACTAL

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo xFractal

Cena xFractal (FRACTAL)

Nienotowany

Aktualna cena 1 FRACTAL do USD:

$0.00040919
$0.00040919$0.00040919
-15.80%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
xFractal (FRACTAL) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:36:03 (UTC+8)

Informacje o cenie xFractal (FRACTAL) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00201832
$ 0.00201832$ 0.00201832

$ 0
$ 0$ 0

+1.30%

-15.87%

+22.90%

+22.90%

Aktualna cena xFractal (FRACTAL) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs FRACTAL wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs FRACTAL w historii to $ 0.00201832, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki FRACTAL zmieniły się o +1.30% w ciągu ostatniej godziny, o -15.87% w ciągu 24 godzin i o +22.90% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o xFractal (FRACTAL)

$ 408.81K
$ 408.81K$ 408.81K

--
----

$ 408.81K
$ 408.81K$ 408.81K

999.09M
999.09M 999.09M

999,092,031.450991
999,092,031.450991 999,092,031.450991

Obecna kapitalizacja rynkowa xFractal wynosi $ 408.81K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż FRACTAL w obiegu wynosi 999.09M, przy całkowitej podaży 999092031.450991. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 408.81K.

Historia ceny xFractal (FRACTAL) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny xFractal do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny xFractal do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny xFractal do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny xFractal do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-15.87%
30 Dni$ 0-69.04%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest xFractal (FRACTAL)

xFractal is a Solana-native intelligence protocol designed to enhance alpha extraction through real-time sentiment analysis, streamlined due diligence, predictive modeling, and modular market research tools. It enables users to assess any token’s potential across different dimensions through a natural language interface optimized for high-speed market comprehension.

The platform is structured around a network of specialized AI agents that generate actionable intelligence. Users interact with these agents via prompt-based workflows, accessing detailed insights unified within a coherent intelligence layer. xFractal enhances the user’s ability to interpret and act on market shifts in real time.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla xFractal (FRACTAL)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny xFractal (w USD)

Jaka będzie wartość xFractal (FRACTAL) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w xFractal (FRACTAL) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla xFractal.

Sprawdź teraz prognozę ceny xFractal!

FRACTAL na lokalne waluty

Tokenomika xFractal (FRACTAL)

Zrozumienie tokenomiki xFractal (FRACTAL) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena FRACTALjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące xFractal (FRACTAL)

Jaka jest dziś wartość xFractal (FRACTAL)?
Aktualna cena FRACTAL w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena FRACTAL do USD?
Aktualna cena FRACTAL w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa xFractal?
Kapitalizacja rynkowa dla FRACTAL wynosi $ 408.81K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż FRACTAL w obiegu?
W obiegu FRACTAL znajduje się 999.09M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) FRACTAL?
FRACTAL osiąga ATH w wysokości 0.00201832 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla FRACTAL?
FRACTAL zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu FRACTAL?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla FRACTAL wynosi -- USD.
Czy w tym roku FRACTAL pójdzie wyżej?
FRACTAL może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny FRACTAL, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:36:03 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe xFractal (FRACTAL)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,757.46
$103,757.46$103,757.46

+0.02%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,439.14
$3,439.14$3,439.14

+1.19%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.08
$162.08$162.08

+0.97%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.84
$1,477.84$1,477.84

+0.12%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,757.46
$103,757.46$103,757.46

+0.02%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,439.14
$3,439.14$3,439.14

+1.19%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3509
$2.3509$2.3509

+3.27%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.08
$162.08$162.08

+0.97%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.1433
$1.1433$1.1433

+5.35%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03542
$0.03542$0.03542

+41.68%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00361
$0.00361$0.00361

-51.86%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000008973
$0.000008973$0.000008973

+375.26%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2296
$0.2296$0.2296

+359.20%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000595
$0.0000000595$0.0000000595

+294.03%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.5375
$1.5375$1.5375

+89.53%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01864
$0.01864$0.01864

+49.12%