Informacje o cenie xFractal (FRACTAL) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00201832$ 0.00201832 $ 0.00201832 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +1.30% Zmiana ceny (1D) -15.87% Zmiana ceny (7D) +22.90% Zmiana ceny (7D) +22.90%

Aktualna cena xFractal (FRACTAL) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs FRACTAL wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs FRACTAL w historii to $ 0.00201832, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki FRACTAL zmieniły się o +1.30% w ciągu ostatniej godziny, o -15.87% w ciągu 24 godzin i o +22.90% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o xFractal (FRACTAL)

Kapitalizacja rynkowa $ 408.81K$ 408.81K $ 408.81K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 408.81K$ 408.81K $ 408.81K Podaż w obiegu 999.09M 999.09M 999.09M Całkowita podaż 999,092,031.450991 999,092,031.450991 999,092,031.450991

Obecna kapitalizacja rynkowa xFractal wynosi $ 408.81K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż FRACTAL w obiegu wynosi 999.09M, przy całkowitej podaży 999092031.450991. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 408.81K.