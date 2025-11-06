Informacje o cenie XEND IT (XEND) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.0000222 $ 0.0000222 $ 0.0000222 Minimum 24h $ 0.00002369 $ 0.00002369 $ 0.00002369 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.0000222$ 0.0000222 $ 0.0000222 Maksimum 24h $ 0.00002369$ 0.00002369 $ 0.00002369 Historyczne maksimum $ 0.00007364$ 0.00007364 $ 0.00007364 Najniższa cena $ 0.00001896$ 0.00001896 $ 0.00001896 Zmiana ceny (1H) +0.05% Zmiana ceny (1D) +3.91% Zmiana ceny (7D) -7.86% Zmiana ceny (7D) -7.86%

Aktualna cena XEND IT (XEND) wynosi $0.00002307. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs XEND wahał się między $ 0.0000222 a $ 0.00002369, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs XEND w historii to $ 0.00007364, a najniższy to $ 0.00001896.

Pod względem krótkoterminowych wyniki XEND zmieniły się o +0.05% w ciągu ostatniej godziny, o +3.91% w ciągu 24 godzin i o -7.86% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o XEND IT (XEND)

Kapitalizacja rynkowa $ 23.07K$ 23.07K $ 23.07K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 23.07K$ 23.07K $ 23.07K Podaż w obiegu 1000.00M 1000.00M 1000.00M Całkowita podaż 999,999,609.924682 999,999,609.924682 999,999,609.924682

Obecna kapitalizacja rynkowa XEND IT wynosi $ 23.07K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż XEND w obiegu wynosi 1000.00M, przy całkowitej podaży 999999609.924682. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 23.07K.