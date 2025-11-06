GiełdaDEX+
Aktualna cena XEND IT to 0.00002307 USD. Śledź aktualizacje cen XEND do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe XEND łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o XEND

Informacje o cenie XEND

Czym jest XEND

Oficjalna strona internetowa XEND

Tokenomika XEND

Prognoza cen XEND

Cena XEND IT (XEND)

Nienotowany

Aktualna cena 1 XEND do USD:

+3.90%1D
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich.
XEND IT (XEND) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:56:55 (UTC+8)

Informacje o cenie XEND IT (XEND) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
Minimum 24h
Maksimum 24h

+0.05%

+3.91%

-7.86%

-7.86%

Aktualna cena XEND IT (XEND) wynosi $0.00002307. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs XEND wahał się między $ 0.0000222 a $ 0.00002369, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs XEND w historii to $ 0.00007364, a najniższy to $ 0.00001896.

Pod względem krótkoterminowych wyniki XEND zmieniły się o +0.05% w ciągu ostatniej godziny, o +3.91% w ciągu 24 godzin i o -7.86% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o XEND IT (XEND)

Obecna kapitalizacja rynkowa XEND IT wynosi $ 23.07K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż XEND w obiegu wynosi 1000.00M, przy całkowitej podaży 999999609.924682. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 23.07K.

Historia ceny XEND IT (XEND) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny XEND IT do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny XEND IT do USD wyniosła $ -0.0000082489.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny XEND IT do USD wyniosła $ -0.0000057998.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny XEND IT do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+3.91%
30 Dni$ -0.0000082489-35.75%
60 dni$ -0.0000057998-25.14%
90 dni$ 0--

Co to jest XEND IT (XEND)

This is community tokens pushing crypto culture. Surrounding its ethos behind the famous phrase "SEND IT", Which means "to go all out or to go all in." The X is play on the roots of the token community which has spawned from the XEN world. We like to spell things with X to trademark our community influence. XEND IT is a culture meme, bringing to life a memory every crypto-bro will remember. If you have been here since the early days... you know things are better when you just XEND IT.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla XEND IT (XEND)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny XEND IT (w USD)

Jaka będzie wartość XEND IT (XEND) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w XEND IT (XEND) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla XEND IT.

Sprawdź teraz prognozę ceny XEND IT!

XEND na lokalne waluty

Tokenomika XEND IT (XEND)

Zrozumienie tokenomiki XEND IT (XEND) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena XENDjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące XEND IT (XEND)

Jaka jest dziś wartość XEND IT (XEND)?
Aktualna cena XEND w USD wynosi 0.00002307USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena XEND do USD?
Aktualna cena XEND w USD wynosi $ 0.00002307. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa XEND IT?
Kapitalizacja rynkowa dla XEND wynosi $ 23.07K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż XEND w obiegu?
W obiegu XEND znajduje się 1000.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) XEND?
XEND osiąga ATH w wysokości 0.00007364 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla XEND?
XEND zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00001896 USD.
Jaki jest wolumen obrotu XEND?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla XEND wynosi -- USD.
Czy w tym roku XEND pójdzie wyżej?
XEND może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny XEND, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:56:55 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe XEND IT (XEND)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

