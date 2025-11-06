GiełdaDEX+
Aktualna cena XAU9999 to 0 USD. Śledź aktualizacje cen XAU do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe XAU łatwo w MEXC już teraz.

Cena XAU9999 (XAU)

Nienotowany

Aktualna cena 1 XAU do USD:

--
----
+16.50%1D
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
XAU9999 (XAU) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:56:42 (UTC+8)

Informacje o cenie XAU9999 (XAU) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.50%

+16.56%

-4.69%

-4.69%

Aktualna cena XAU9999 (XAU) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs XAU wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs XAU w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki XAU zmieniły się o +0.50% w ciągu ostatniej godziny, o +16.56% w ciągu 24 godzin i o -4.69% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o XAU9999 (XAU)

$ 20.80K
$ 20.80K$ 20.80K

--
----

$ 20.80K
$ 20.80K$ 20.80K

1,000.00T
1,000.00T 1,000.00T

1.0e+15
1.0e+15 1.0e+15

Obecna kapitalizacja rynkowa XAU9999 wynosi $ 20.80K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż XAU w obiegu wynosi 1,000.00T, przy całkowitej podaży 1.0e+15. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 20.80K.

Historia ceny XAU9999 (XAU) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny XAU9999 do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny XAU9999 do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny XAU9999 do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny XAU9999 do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+16.56%
30 Dni$ 0-71.34%
60 dni$ 0+18.17%
90 dni$ 0--

Co to jest XAU9999 (XAU)

XAU-9999 is an Ethereum-based meme token that satirizes gold-backed digital assets by offering a symbolic, valueless version of “digital gold” with no physical backing or real-world utility. It is created solely for entertainment, community participation, and cultural parody, reflecting internet-native humor and crypto’s obsession with wealth, status, and digital ownership. The token has no financial utility and exists purely as a social and cultural artifact.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla XAU9999 (XAU)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny XAU9999 (w USD)

Jaka będzie wartość XAU9999 (XAU) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w XAU9999 (XAU) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla XAU9999.

Sprawdź teraz prognozę ceny XAU9999!

XAU na lokalne waluty

Tokenomika XAU9999 (XAU)

Zrozumienie tokenomiki XAU9999 (XAU) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena XAUjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące XAU9999 (XAU)

Jaka jest dziś wartość XAU9999 (XAU)?
Aktualna cena XAU w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena XAU do USD?
Aktualna cena XAU w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa XAU9999?
Kapitalizacja rynkowa dla XAU wynosi $ 20.80K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż XAU w obiegu?
W obiegu XAU znajduje się 1,000.00T USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) XAU?
XAU osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla XAU?
XAU zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu XAU?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla XAU wynosi -- USD.
Czy w tym roku XAU pójdzie wyżej?
XAU może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny XAU, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:56:42 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe XAU9999 (XAU)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

