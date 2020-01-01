Poznaj tokenomikę Xandeum (XAND) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena XAND, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Xandeum (XAND) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena XAND, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Xandeum (XAND) Odkryj kluczowe informacje o Xandeum (XAND), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Xandeum (XAND) Xandeum is building a scalable, decentralized storage layer for the Solana blockchain. It aims to solve the "blockchain storage trilemma" by providing a solution that is: Scalable: Able to store massive amounts of data (exabytes+) to support data-intensive applications. Smart Contract Native: Seamlessly integrated with Solana's smart contract platform, enabling efficient data interaction for dApps. Random Access: Allows for quick and cost-effective retrieval of specific data within a dataset. Xandeum's liquid staking pool allows SOL holders to earn rewards from both staking and storage fees. It is the first multi-validator pool sharing block rewards with stakers. XAND is the governance token of the Xandeum ecosystem, giving holders voting rights in the Xandeum DAO and enabling them to shape the future of the platform. Oficjalna strona internetowa: https://www.xandeum.network/ Biała księga: https://docs.xandeum.network/ Kup XAND teraz! Tokenomika i analiza cenowa Xandeum (XAND) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Xandeum (XAND), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 5.05M $ 5.05M $ 5.05M Całkowita podaż: $ 4.01B $ 4.01B $ 4.01B Podaż w obiegu: $ 1.34B $ 1.34B $ 1.34B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 15.09M $ 15.09M $ 15.09M Historyczne maksimum: $ 0.01842785 $ 0.01842785 $ 0.01842785 Historyczne minimum: $ 0.0022804 $ 0.0022804 $ 0.0022804 Aktualna cena: $ 0.00376291 $ 0.00376291 $ 0.00376291 Dowiedz się więcej o cenie Xandeum (XAND) Tokenomika Xandeum (XAND): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Xandeum (XAND) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów XAND, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów XAND. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszXAND tokenomikę, poznaj cenę tokena XANDna żywo! Prognoza ceny XAND Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać XAND? Nasza strona z prognozami cen XAND łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena XAND już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.