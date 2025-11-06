Informacje o cenie X1000 (X1000) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00162551 $ 0.00162551 $ 0.00162551 Minimum 24h $ 0.00174296 $ 0.00174296 $ 0.00174296 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00162551$ 0.00162551 $ 0.00162551 Maksimum 24h $ 0.00174296$ 0.00174296 $ 0.00174296 Historyczne maksimum $ 0.00198036$ 0.00198036 $ 0.00198036 Najniższa cena $ 0.00023867$ 0.00023867 $ 0.00023867 Zmiana ceny (1H) +0.29% Zmiana ceny (1D) +4.96% Zmiana ceny (7D) -6.43% Zmiana ceny (7D) -6.43%

Aktualna cena X1000 (X1000) wynosi $0.00172987. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs X1000 wahał się między $ 0.00162551 a $ 0.00174296, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs X1000 w historii to $ 0.00198036, a najniższy to $ 0.00023867.

Pod względem krótkoterminowych wyniki X1000 zmieniły się o +0.29% w ciągu ostatniej godziny, o +4.96% w ciągu 24 godzin i o -6.43% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o X1000 (X1000)

Kapitalizacja rynkowa $ 15.57M$ 15.57M $ 15.57M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 15.57M$ 15.57M $ 15.57M Podaż w obiegu 9.00B 9.00B 9.00B Całkowita podaż 8,999,998,147.428326 8,999,998,147.428326 8,999,998,147.428326

Obecna kapitalizacja rynkowa X1000 wynosi $ 15.57M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż X1000 w obiegu wynosi 9.00B, przy całkowitej podaży 8999998147.428326. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 15.57M.