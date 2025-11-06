GiełdaDEX+
Aktualna cena X1000 to 0.00172987 USD. Śledź aktualizacje cen X1000 do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe X1000 łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o X1000

Informacje o cenie X1000

Czym jest X1000

Oficjalna strona internetowa X1000

Tokenomika X1000

Prognoza cen X1000

Cena X1000 (X1000)

Nienotowany

Aktualna cena 1 X1000 do USD:

$0.00171963
$0.00171963
+3.90%1D
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
X1000 (X1000) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:35:42 (UTC+8)

Informacje o cenie X1000 (X1000) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00162551
$ 0.00162551
Minimum 24h
$ 0.00174296
$ 0.00174296
Maksimum 24h

$ 0.00162551
$ 0.00162551

$ 0.00174296
$ 0.00174296

$ 0.00198036
$ 0.00198036

$ 0.00023867
$ 0.00023867

+0.29%

+4.96%

-6.43%

-6.43%

Aktualna cena X1000 (X1000) wynosi $0.00172987. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs X1000 wahał się między $ 0.00162551 a $ 0.00174296, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs X1000 w historii to $ 0.00198036, a najniższy to $ 0.00023867.

Pod względem krótkoterminowych wyniki X1000 zmieniły się o +0.29% w ciągu ostatniej godziny, o +4.96% w ciągu 24 godzin i o -6.43% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o X1000 (X1000)

$ 15.57M
$ 15.57M

--
--

$ 15.57M
$ 15.57M

9.00B
9.00B

8,999,998,147.428326
8,999,998,147.428326

Obecna kapitalizacja rynkowa X1000 wynosi $ 15.57M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż X1000 w obiegu wynosi 9.00B, przy całkowitej podaży 8999998147.428326. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 15.57M.

Historia ceny X1000 (X1000) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny X1000 do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny X1000 do USD wyniosła $ +0.0001856084.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny X1000 do USD wyniosła $ +0.0012178194.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny X1000 do USD wyniosła $ +0.0014515735926923928.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+4.96%
30 Dni$ +0.0001856084+10.73%
60 dni$ +0.0012178194+70.40%
90 dni$ +0.0014515735926923928+521.59%

Co to jest X1000 (X1000)

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla X1000 (X1000)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny X1000 (w USD)

Jaka będzie wartość X1000 (X1000) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w X1000 (X1000) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla X1000.

Sprawdź teraz prognozę ceny X1000!

X1000 na lokalne waluty

Tokenomika X1000 (X1000)

Zrozumienie tokenomiki X1000 (X1000) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena X1000już teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące X1000 (X1000)

Jaka jest dziś wartość X1000 (X1000)?
Aktualna cena X1000 w USD wynosi 0.00172987USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena X1000 do USD?
Aktualna cena X1000 w USD wynosi $ 0.00172987. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa X1000?
Kapitalizacja rynkowa dla X1000 wynosi $ 15.57M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż X1000 w obiegu?
W obiegu X1000 znajduje się 9.00B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) X1000?
X1000 osiąga ATH w wysokości 0.00198036 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla X1000?
X1000 zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00023867 USD.
Jaki jest wolumen obrotu X1000?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla X1000 wynosi -- USD.
Czy w tym roku X1000 pójdzie wyżej?
X1000 może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny X1000, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:35:42 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe X1000 (X1000)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

