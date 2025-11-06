GiełdaDEX+
Aktualna cena X Pepe to 0 USD. Śledź aktualizacje cen XPE do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe XPE łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena X Pepe to 0 USD. Śledź aktualizacje cen XPE do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe XPE łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o XPE

Informacje o cenie XPE

Czym jest XPE

Oficjalna strona internetowa XPE

Tokenomika XPE

Prognoza cen XPE

Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji.
X Pepe (XPE) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie X Pepe (XPE) (USD)

Aktualna cena X Pepe (XPE) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs XPE wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs XPE w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki XPE zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o 0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o X Pepe (XPE)

Obecna kapitalizacja rynkowa X Pepe wynosi $ 10.93K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż XPE w obiegu wynosi 42.07T, przy całkowitej podaży 42069000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 10.93K.

Historia ceny X Pepe (XPE) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny X Pepe do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny X Pepe do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny X Pepe do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny X Pepe do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ 0-10.77%
60 dni$ 0-99.80%
90 dni$ 0--

Co to jest X Pepe (XPE)

$XPe is a community-driven meme token built on X Layer, merging the iconic Pepe culture with the power of the OKX ecosystem. Designed as a decentralized cultural movement rather than just a token, $XPe embodies fair launch principles with no pre-sale, no private placement, and a focus on grassroots growth. With its vibrant community, creative branding, and plans to expand into NFTs, GameFi, and DAO governance, $XPe is shaping a bold new era of meme culture powered by Web3 innovation.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla X Pepe (XPE)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny X Pepe (w USD)

Jaka będzie wartość X Pepe (XPE) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w X Pepe (XPE) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla X Pepe.

Sprawdź teraz prognozę ceny X Pepe!

XPE na lokalne waluty

Tokenomika X Pepe (XPE)

Zrozumienie tokenomiki X Pepe (XPE) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena XPEjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące X Pepe (XPE)

Jaka jest dziś wartość X Pepe (XPE)?
Aktualna cena XPE w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena XPE do USD?
Aktualna cena XPE w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa X Pepe?
Kapitalizacja rynkowa dla XPE wynosi $ 10.93K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż XPE w obiegu?
W obiegu XPE znajduje się 42.07T USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) XPE?
XPE osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla XPE?
XPE zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu XPE?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla XPE wynosi -- USD.
Czy w tym roku XPE pójdzie wyżej?
XPE może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny XPE, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe X Pepe (XPE)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

