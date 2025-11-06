Informacje o cenie WURK (WURK) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00414195$ 0.00414195 $ 0.00414195 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -3.13% Zmiana ceny (1D) +11.83% Zmiana ceny (7D) -43.49% Zmiana ceny (7D) -43.49%

Aktualna cena WURK (WURK) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs WURK wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs WURK w historii to $ 0.00414195, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki WURK zmieniły się o -3.13% w ciągu ostatniej godziny, o +11.83% w ciągu 24 godzin i o -43.49% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o WURK (WURK)

Kapitalizacja rynkowa $ 398.95K$ 398.95K $ 398.95K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 398.95K$ 398.95K $ 398.95K Podaż w obiegu 999.84M 999.84M 999.84M Całkowita podaż 999,836,754.883289 999,836,754.883289 999,836,754.883289

Obecna kapitalizacja rynkowa WURK wynosi $ 398.95K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż WURK w obiegu wynosi 999.84M, przy całkowitej podaży 999836754.883289. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 398.95K.