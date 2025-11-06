GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena WURK to 0 USD. Śledź aktualizacje cen WURK do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe WURK łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena WURK to 0 USD. Śledź aktualizacje cen WURK do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe WURK łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o WURK

Informacje o cenie WURK

Czym jest WURK

Oficjalna strona internetowa WURK

Tokenomika WURK

Prognoza cen WURK

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo WURK

Cena WURK (WURK)

Nienotowany

Aktualna cena 1 WURK do USD:

$0.00039901
$0.00039901$0.00039901
+11.80%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
WURK (WURK) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:56:29 (UTC+8)

Informacje o cenie WURK (WURK) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00414195
$ 0.00414195$ 0.00414195

$ 0
$ 0$ 0

-3.13%

+11.83%

-43.49%

-43.49%

Aktualna cena WURK (WURK) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs WURK wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs WURK w historii to $ 0.00414195, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki WURK zmieniły się o -3.13% w ciągu ostatniej godziny, o +11.83% w ciągu 24 godzin i o -43.49% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o WURK (WURK)

$ 398.95K
$ 398.95K$ 398.95K

--
----

$ 398.95K
$ 398.95K$ 398.95K

999.84M
999.84M 999.84M

999,836,754.883289
999,836,754.883289 999,836,754.883289

Obecna kapitalizacja rynkowa WURK wynosi $ 398.95K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż WURK w obiegu wynosi 999.84M, przy całkowitej podaży 999836754.883289. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 398.95K.

Historia ceny WURK (WURK) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny WURK do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny WURK do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny WURK do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny WURK do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+11.83%
30 Dni$ 0+90.43%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest WURK (WURK)

WURK.FUN is a crypto-native microtask platform on Solana where projects can easily create promotion jobs (starting with reposts on X/Twitter). Users complete simple tasks, verify them on chain, and get instant rewards. A vault model distributes part of the platform revenue back to token holders and referrers, making the community the natural ambassador.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla WURK (WURK)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny WURK (w USD)

Jaka będzie wartość WURK (WURK) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w WURK (WURK) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla WURK.

Sprawdź teraz prognozę ceny WURK!

WURK na lokalne waluty

Tokenomika WURK (WURK)

Zrozumienie tokenomiki WURK (WURK) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena WURKjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące WURK (WURK)

Jaka jest dziś wartość WURK (WURK)?
Aktualna cena WURK w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena WURK do USD?
Aktualna cena WURK w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa WURK?
Kapitalizacja rynkowa dla WURK wynosi $ 398.95K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż WURK w obiegu?
W obiegu WURK znajduje się 999.84M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) WURK?
WURK osiąga ATH w wysokości 0.00414195 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla WURK?
WURK zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu WURK?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla WURK wynosi -- USD.
Czy w tym roku WURK pójdzie wyżej?
WURK może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny WURK, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:56:29 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe WURK (WURK)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,212.03
$103,212.03$103,212.03

-0.49%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,384.37
$3,384.37$3,384.37

-0.41%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.18
$159.18$159.18

-0.83%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

+0.01%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.73
$1,477.73$1,477.73

+0.11%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,212.03
$103,212.03$103,212.03

-0.49%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,384.37
$3,384.37$3,384.37

-0.41%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3218
$2.3218$2.3218

+1.99%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.18
$159.18$159.18

-0.83%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0719
$1.0719$1.0719

-1.22%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.025549
$0.025549$0.025549

+2,454.90%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2189
$0.2189$0.2189

+337.80%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000528
$0.0000000528$0.0000000528

+249.66%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000005973
$0.000005973$0.000005973

+216.36%

Logo Fortune Room

Fortune Room

NEWFRT

$0.000000000000000000000002289
$0.000000000000000000000002289$0.000000000000000000000002289

+146.65%