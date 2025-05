Co to jest Wukong (WUKONG)

Wukong, inspired by the character Sun Wukong from Journey to the West, is a collection of Memecoins and NFTs deployed on the Solana blockchain,Holding NFTs can bring numerous benefits, such as receiving airdrops of Wukong tokens,Obtain one Sun Wukong picture frame with a personal signature. Wukong embodies the fusion of Web3 technology and Chinese mythology, contributing to the promotion and preservation of traditional Chinese culture.

