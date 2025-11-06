GiełdaDEX+
Aktualna cena WUFF to 0 USD. Śledź aktualizacje cen WUFF do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe WUFF łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o WUFF

Informacje o cenie WUFF

Czym jest WUFF

Oficjalna strona internetowa WUFF

Tokenomika WUFF

Prognoza cen WUFF

Cena WUFF (WUFF)

Nienotowany

Aktualna cena 1 WUFF do USD:

$0.00030731
+0.20%1D
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
WUFF (WUFF) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:35:36 (UTC+8)

Informacje o cenie WUFF (WUFF) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
Minimum 24h
$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0
$ 0.00334803
$ 0
-0.04%

+0.30%

-18.97%

-18.97%

Aktualna cena WUFF (WUFF) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs WUFF wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs WUFF w historii to $ 0.00334803, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki WUFF zmieniły się o -0.04% w ciągu ostatniej godziny, o +0.30% w ciągu 24 godzin i o -18.97% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o WUFF (WUFF)

$ 293.45K
--
$ 293.45K
954.99M
954,991,552.0260036
Obecna kapitalizacja rynkowa WUFF wynosi $ 293.45K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż WUFF w obiegu wynosi 954.99M, przy całkowitej podaży 954991552.0260036. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 293.45K.

Historia ceny WUFF (WUFF) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny WUFF do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny WUFF do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny WUFF do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny WUFF do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+0.30%
30 Dni$ 0-32.22%
60 dni$ 0-50.54%
90 dni$ 0--

Co to jest WUFF (WUFF)

Wuff is a community-driven memecoin project built around a mischievous dog character who represents the chaotic, humorous, and self-aware spirit of crypto degens. Launched with no presale and no VC backing, Wuff aims to entertain, connect, and rally a decentralized community through art, lore, and viral content. While it has no promises of utility or financial gain, Wuff distinguishes itself through its rich visual storytelling, active community engagement, and satirical take on Web3 culture. It is a meme-first movement where narrative, memes, and culture drive momentum.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla WUFF (WUFF)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny WUFF (w USD)

Jaka będzie wartość WUFF (WUFF) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w WUFF (WUFF) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla WUFF.

Sprawdź teraz prognozę ceny WUFF!

WUFF na lokalne waluty

Tokenomika WUFF (WUFF)

Zrozumienie tokenomiki WUFF (WUFF) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena WUFFjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące WUFF (WUFF)

Jaka jest dziś wartość WUFF (WUFF)?
Aktualna cena WUFF w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena WUFF do USD?
Aktualna cena WUFF w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa WUFF?
Kapitalizacja rynkowa dla WUFF wynosi $ 293.45K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż WUFF w obiegu?
W obiegu WUFF znajduje się 954.99M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) WUFF?
WUFF osiąga ATH w wysokości 0.00334803 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla WUFF?
WUFF zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu WUFF?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla WUFF wynosi -- USD.
Czy w tym roku WUFF pójdzie wyżej?
WUFF może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny WUFF, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe WUFF (WUFF)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

