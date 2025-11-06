Informacje o cenie WUFF (WUFF) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00334803$ 0.00334803 $ 0.00334803 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.04% Zmiana ceny (1D) +0.30% Zmiana ceny (7D) -18.97% Zmiana ceny (7D) -18.97%

Aktualna cena WUFF (WUFF) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs WUFF wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs WUFF w historii to $ 0.00334803, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki WUFF zmieniły się o -0.04% w ciągu ostatniej godziny, o +0.30% w ciągu 24 godzin i o -18.97% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o WUFF (WUFF)

Kapitalizacja rynkowa $ 293.45K$ 293.45K $ 293.45K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 293.45K$ 293.45K $ 293.45K Podaż w obiegu 954.99M 954.99M 954.99M Całkowita podaż 954,991,552.0260036 954,991,552.0260036 954,991,552.0260036

Obecna kapitalizacja rynkowa WUFF wynosi $ 293.45K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż WUFF w obiegu wynosi 954.99M, przy całkowitej podaży 954991552.0260036. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 293.45K.