Informacje o cenie WuAI (WUAI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.02% Zmiana ceny (1D) +5.36% Zmiana ceny (7D) -45.31% Zmiana ceny (7D) -45.31%

Aktualna cena WuAI (WUAI) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs WUAI wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs WUAI w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki WUAI zmieniły się o -0.02% w ciągu ostatniej godziny, o +5.36% w ciągu 24 godzin i o -45.31% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o WuAI (WUAI)

Kapitalizacja rynkowa $ 91.21K$ 91.21K $ 91.21K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 108.73K$ 108.73K $ 108.73K Podaż w obiegu 832.91M 832.91M 832.91M Całkowita podaż 992,907,818.0421511 992,907,818.0421511 992,907,818.0421511

Obecna kapitalizacja rynkowa WuAI wynosi $ 91.21K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż WUAI w obiegu wynosi 832.91M, przy całkowitej podaży 992907818.0421511. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 108.73K.