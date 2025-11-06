Informacje o cenie Wrapped M (WM) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 2.39 $ 2.39 $ 2.39 Minimum 24h $ 2.49 $ 2.49 $ 2.49 Maksimum 24h Minimum 24h $ 2.39$ 2.39 $ 2.39 Maksimum 24h $ 2.49$ 2.49 $ 2.49 Historyczne maksimum $ 2.96$ 2.96 $ 2.96 Najniższa cena $ 0.363505$ 0.363505 $ 0.363505 Zmiana ceny (1H) +0.60% Zmiana ceny (1D) +1.51% Zmiana ceny (7D) +3.71% Zmiana ceny (7D) +3.71%

Aktualna cena Wrapped M (WM) wynosi $2.44. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs WM wahał się między $ 2.39 a $ 2.49, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs WM w historii to $ 2.96, a najniższy to $ 0.363505.

Pod względem krótkoterminowych wyniki WM zmieniły się o +0.60% w ciągu ostatniej godziny, o +1.51% w ciągu 24 godzin i o +3.71% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Wrapped M (WM)

Kapitalizacja rynkowa $ 2.41M$ 2.41M $ 2.41M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 2.41M$ 2.41M $ 2.41M Podaż w obiegu 986.64K 986.64K 986.64K Całkowita podaż 986,643.6031499709 986,643.6031499709 986,643.6031499709

Obecna kapitalizacja rynkowa Wrapped M wynosi $ 2.41M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż WM w obiegu wynosi 986.64K, przy całkowitej podaży 986643.6031499709. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 2.41M.