Aktualna cena Wrapped M to 2.44 USD. Śledź aktualizacje cen WM do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe WM łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o WM

Informacje o cenie WM

Czym jest WM

Tokenomika WM

Prognoza cen WM

Logo Wrapped M

Cena Wrapped M (WM)

Nienotowany

Aktualna cena 1 WM do USD:

$2.44
+1.50%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Wrapped M (WM) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:34:21 (UTC+8)

Informacje o cenie Wrapped M (WM) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 2.39
Minimum 24h
$ 2.49
Maksimum 24h

$ 2.39
$ 2.49
$ 2.96
$ 0.363505
+0.60%

+1.51%

+3.71%

+3.71%

Aktualna cena Wrapped M (WM) wynosi $2.44. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs WM wahał się między $ 2.39 a $ 2.49, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs WM w historii to $ 2.96, a najniższy to $ 0.363505.

Pod względem krótkoterminowych wyniki WM zmieniły się o +0.60% w ciągu ostatniej godziny, o +1.51% w ciągu 24 godzin i o +3.71% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Wrapped M (WM)

$ 2.41M
--
$ 2.41M
986.64K
986,643.6031499709
Obecna kapitalizacja rynkowa Wrapped M wynosi $ 2.41M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż WM w obiegu wynosi 986.64K, przy całkowitej podaży 986643.6031499709. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 2.41M.

Historia ceny Wrapped M (WM) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Wrapped M do USD wyniosła $ +0.03625205.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Wrapped M do USD wyniosła $ +0.4504832920.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Wrapped M do USD wyniosła $ +0.6361306920.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Wrapped M do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.03625205+1.51%
30 Dni$ +0.4504832920+18.46%
60 dni$ +0.6361306920+26.07%
90 dni$ 0--

Co to jest Wrapped M (WM)

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny Wrapped M (w USD)

Jaka będzie wartość Wrapped M (WM) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Wrapped M (WM) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Wrapped M.

Sprawdź teraz prognozę ceny Wrapped M!

WM na lokalne waluty

Tokenomika Wrapped M (WM)

Zrozumienie tokenomiki Wrapped M (WM) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena WMjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Wrapped M (WM)

Jaka jest dziś wartość Wrapped M (WM)?
Aktualna cena WM w USD wynosi 2.44USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena WM do USD?
Aktualna cena WM w USD wynosi $ 2.44. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Wrapped M?
Kapitalizacja rynkowa dla WM wynosi $ 2.41M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż WM w obiegu?
W obiegu WM znajduje się 986.64K USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) WM?
WM osiąga ATH w wysokości 2.96 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla WM?
WM zaliczył cenę ATL w wysokości 0.363505 USD.
Jaki jest wolumen obrotu WM?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla WM wynosi -- USD.
Czy w tym roku WM pójdzie wyżej?
WM może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny WM, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

