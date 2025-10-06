Cena Wrapped HLP (WHLP)
Aktualna cena Wrapped HLP (WHLP) wynosi $1.021. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs WHLP wahał się między $ 1.012 a $ 1.029, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs WHLP w historii to $ 1.048, a najniższy to $ 0.915753.
Pod względem krótkoterminowych wyniki WHLP zmieniły się o -0.38% w ciągu ostatniej godziny, o -0.24% w ciągu 24 godzin i o +0.08% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.
Obecna kapitalizacja rynkowa Wrapped HLP wynosi $ 7.06M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż WHLP w obiegu wynosi 6.91M, przy całkowitej podaży 6757880.464043. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 6.90M.
W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Wrapped HLP do USD wyniosła $ -0.002509013607551.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Wrapped HLP do USD wyniosła $ +0.0054924695.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Wrapped HLP do USD wyniosła $ +0.0070480651.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Wrapped HLP do USD wyniosła $ +0.0199758592495168.
|Okres
|Zmień (USD)
|Zmień (%)
|Dzisiaj
|$ -0.002509013607551
|-0.24%
|30 Dni
|$ +0.0054924695
|+0.54%
|60 dni
|$ +0.0070480651
|+0.69%
|90 dni
|$ +0.0199758592495168
|+2.00%
Wrapped HyperLiquidity Provider (WHLP), developed by Looping Collective, is a USD-denominated token that automatically deposits into HLP. Initially valued at 1.00 USD per WHLP, its value appreciates over time as HLP rewards accrue. WHLP is a tokenized representation of HyperLiquidity Provider (HLP), that enables holders to earn HLP’s yield while retaining full liquidity and DeFi composability on HyperEVM.
Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.