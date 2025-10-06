Aktualna cena Wrapped HLP to 1.021 USD. Śledź aktualizacje cen WHLP do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe WHLP łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Wrapped HLP to 1.021 USD. Śledź aktualizacje cen WHLP do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe WHLP łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o WHLP

Informacje o cenie WHLP

Oficjalna strona internetowa WHLP

Tokenomika WHLP

Prognoza cen WHLP

Cena Wrapped HLP (WHLP)

Aktualna cena 1 WHLP do USD:

$1.022
$1.022
-0.20%1D
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Wrapped HLP (WHLP) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-10-06 02:45:38 (UTC+8)

Informacje o cenie Wrapped HLP (WHLP) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 1.012
$ 1.012
Minimum 24h
$ 1.029
$ 1.029
Maksimum 24h

$ 1.012
$ 1.012

$ 1.029
$ 1.029

$ 1.048
$ 1.048

$ 0.915753
$ 0.915753

-0.38%

-0.24%

+0.08%

+0.08%

Aktualna cena Wrapped HLP (WHLP) wynosi $1.021. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs WHLP wahał się między $ 1.012 a $ 1.029, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs WHLP w historii to $ 1.048, a najniższy to $ 0.915753.

Pod względem krótkoterminowych wyniki WHLP zmieniły się o -0.38% w ciągu ostatniej godziny, o -0.24% w ciągu 24 godzin i o +0.08% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Wrapped HLP (WHLP)

$ 7.06M
$ 7.06M

--
----

$ 6.90M
$ 6.90M

6.91M
6.91M

6,757,880.464043
6,757,880.464043

Obecna kapitalizacja rynkowa Wrapped HLP wynosi $ 7.06M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż WHLP w obiegu wynosi 6.91M, przy całkowitej podaży 6757880.464043. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 6.90M.

Historia ceny Wrapped HLP (WHLP) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Wrapped HLP do USD wyniosła $ -0.002509013607551.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Wrapped HLP do USD wyniosła $ +0.0054924695.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Wrapped HLP do USD wyniosła $ +0.0070480651.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Wrapped HLP do USD wyniosła $ +0.0199758592495168.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.002509013607551-0.24%
30 Dni$ +0.0054924695+0.54%
60 dni$ +0.0070480651+0.69%
90 dni$ +0.0199758592495168+2.00%

Co to jest Wrapped HLP (WHLP)

Wrapped HyperLiquidity Provider (WHLP), developed by Looping Collective, is a USD-denominated token that automatically deposits into HLP. Initially valued at 1.00 USD per WHLP, its value appreciates over time as HLP rewards accrue. WHLP is a tokenized representation of HyperLiquidity Provider (HLP), that enables holders to earn HLP’s yield while retaining full liquidity and DeFi composability on HyperEVM.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Wrapped HLP (WHLP)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Wrapped HLP (w USD)

Jaka będzie wartość Wrapped HLP (WHLP) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Wrapped HLP (WHLP) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Wrapped HLP.

Sprawdź teraz prognozę ceny Wrapped HLP!

WHLP na lokalne waluty

Tokenomika Wrapped HLP (WHLP)

Zrozumienie tokenomiki Wrapped HLP (WHLP) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena WHLPjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Wrapped HLP (WHLP)

Jaka jest dziś wartość Wrapped HLP (WHLP)?
Aktualna cena WHLP w USD wynosi 1.021USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena WHLP do USD?
Aktualna cena WHLP w USD wynosi $ 1.021. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Wrapped HLP?
Kapitalizacja rynkowa dla WHLP wynosi $ 7.06M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż WHLP w obiegu?
W obiegu WHLP znajduje się 6.91M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) WHLP?
WHLP osiąga ATH w wysokości 1.048 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla WHLP?
WHLP zaliczył cenę ATL w wysokości 0.915753 USD.
Jaki jest wolumen obrotu WHLP?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla WHLP wynosi -- USD.
Czy w tym roku WHLP pójdzie wyżej?
WHLP może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny WHLP, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-10-06 02:45:38 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.