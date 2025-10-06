Informacje o cenie Wrapped HLP (WHLP) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 1.012 $ 1.012 $ 1.012 Minimum 24h $ 1.029 $ 1.029 $ 1.029 Maksimum 24h Minimum 24h $ 1.012$ 1.012 $ 1.012 Maksimum 24h $ 1.029$ 1.029 $ 1.029 Historyczne maksimum $ 1.048$ 1.048 $ 1.048 Najniższa cena $ 0.915753$ 0.915753 $ 0.915753 Zmiana ceny (1H) -0.38% Zmiana ceny (1D) -0.24% Zmiana ceny (7D) +0.08% Zmiana ceny (7D) +0.08%

Aktualna cena Wrapped HLP (WHLP) wynosi $1.021. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs WHLP wahał się między $ 1.012 a $ 1.029, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs WHLP w historii to $ 1.048, a najniższy to $ 0.915753.

Pod względem krótkoterminowych wyniki WHLP zmieniły się o -0.38% w ciągu ostatniej godziny, o -0.24% w ciągu 24 godzin i o +0.08% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Wrapped HLP (WHLP)

Kapitalizacja rynkowa $ 7.06M$ 7.06M $ 7.06M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 6.90M$ 6.90M $ 6.90M Podaż w obiegu 6.91M 6.91M 6.91M Całkowita podaż 6,757,880.464043 6,757,880.464043 6,757,880.464043

Obecna kapitalizacja rynkowa Wrapped HLP wynosi $ 7.06M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż WHLP w obiegu wynosi 6.91M, przy całkowitej podaży 6757880.464043. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 6.90M.