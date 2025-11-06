Informacje o cenie Wrapped Aave Base USDC (WABASUSDC) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 1.09 $ 1.09 $ 1.09 Minimum 24h $ 1.14 $ 1.14 $ 1.14 Maksimum 24h Minimum 24h $ 1.09$ 1.09 $ 1.09 Maksimum 24h $ 1.14$ 1.14 $ 1.14 Historyczne maksimum $ 2.18$ 2.18 $ 2.18 Najniższa cena $ 1.011$ 1.011 $ 1.011 Zmiana ceny (1H) +0.01% Zmiana ceny (1D) +1.05% Zmiana ceny (7D) +0.02% Zmiana ceny (7D) +0.02%

Aktualna cena Wrapped Aave Base USDC (WABASUSDC) wynosi $1.11. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs WABASUSDC wahał się między $ 1.09 a $ 1.14, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs WABASUSDC w historii to $ 2.18, a najniższy to $ 1.011.

Pod względem krótkoterminowych wyniki WABASUSDC zmieniły się o +0.01% w ciągu ostatniej godziny, o +1.05% w ciągu 24 godzin i o +0.02% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Wrapped Aave Base USDC (WABASUSDC)

Kapitalizacja rynkowa $ 4.23M$ 4.23M $ 4.23M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 4.23M$ 4.23M $ 4.23M Podaż w obiegu 3.80M 3.80M 3.80M Całkowita podaż 3,799,464.23501 3,799,464.23501 3,799,464.23501

Obecna kapitalizacja rynkowa Wrapped Aave Base USDC wynosi $ 4.23M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż WABASUSDC w obiegu wynosi 3.80M, przy całkowitej podaży 3799464.23501. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 4.23M.