Informacje o cenie World Computer Money (WCM) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00125507$ 0.00125507 $ 0.00125507 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.45% Zmiana ceny (1D) +2.38% Zmiana ceny (7D) -21.81% Zmiana ceny (7D) -21.81%

Aktualna cena World Computer Money (WCM) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs WCM wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs WCM w historii to $ 0.00125507, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki WCM zmieniły się o +0.45% w ciągu ostatniej godziny, o +2.38% w ciągu 24 godzin i o -21.81% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o World Computer Money (WCM)

Kapitalizacja rynkowa $ 35.65K$ 35.65K $ 35.65K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 35.65K$ 35.65K $ 35.65K Podaż w obiegu 924.93M 924.93M 924.93M Całkowita podaż 924,929,416.8968393 924,929,416.8968393 924,929,416.8968393

Obecna kapitalizacja rynkowa World Computer Money wynosi $ 35.65K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż WCM w obiegu wynosi 924.93M, przy całkowitej podaży 924929416.8968393. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 35.65K.