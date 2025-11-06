Informacje o cenie WORK (WORK) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00489791$ 0.00489791 $ 0.00489791 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.12% Zmiana ceny (1D) +1.84% Zmiana ceny (7D) -38.63% Zmiana ceny (7D) -38.63%

Aktualna cena WORK (WORK) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs WORK wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs WORK w historii to $ 0.00489791, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki WORK zmieniły się o +0.12% w ciągu ostatniej godziny, o +1.84% w ciągu 24 godzin i o -38.63% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o WORK (WORK)

Kapitalizacja rynkowa $ 106.10K$ 106.10K $ 106.10K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 106.10K$ 106.10K $ 106.10K Podaż w obiegu 1000.00M 1000.00M 1000.00M Całkowita podaż 999,997,534.39 999,997,534.39 999,997,534.39

Obecna kapitalizacja rynkowa WORK wynosi $ 106.10K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż WORK w obiegu wynosi 1000.00M, przy całkowitej podaży 999997534.39. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 106.10K.