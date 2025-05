Co to jest Woof (WOOF)

Woof is building at the cross section of Gaming x AI x Culture. Woof will transform how users interact with the crypto gaming space. It harnesses a robust three-year proprietary dataset, ranging from detailed game reports and qualitative analyses to builder insights and degen analysis. It fuses that data with real-time on-chain data from GamesLab Analytics. The platform uses a bespoke AI model to deliver actionable insights, personalized notifications, and market alerts through its WoofXBT engine and companion app, empowering gamers, investors, and industry participants to confidently navigate the fast-paced world of crypto gaming. Woof aims to make Crypto Gaming fun again. Hosting live in-person events such as WolvesDEN and CreatorDEN, spreading crypto gaming culture worldwide.

