Informacje o cenie Womo (WM) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.32306 $ 0.32306 $ 0.32306 Minimum 24h $ 0.347651 $ 0.347651 $ 0.347651 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.32306$ 0.32306 $ 0.32306 Maksimum 24h $ 0.347651$ 0.347651 $ 0.347651 Historyczne maksimum $ 0.694689$ 0.694689 $ 0.694689 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.04% Zmiana ceny (1D) +2.60% Zmiana ceny (7D) +6.22% Zmiana ceny (7D) +6.22%

Aktualna cena Womo (WM) wynosi $0.339723. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs WM wahał się między $ 0.32306 a $ 0.347651, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs WM w historii to $ 0.694689, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki WM zmieniły się o -0.04% w ciągu ostatniej godziny, o +2.60% w ciągu 24 godzin i o +6.22% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Womo (WM)

Kapitalizacja rynkowa $ 339.75K$ 339.75K $ 339.75K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 339.75K$ 339.75K $ 339.75K Podaż w obiegu 1.00M 1.00M 1.00M Całkowita podaż 1,000,077.480174482 1,000,077.480174482 1,000,077.480174482

Obecna kapitalizacja rynkowa Womo wynosi $ 339.75K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż WM w obiegu wynosi 1.00M, przy całkowitej podaży 1000077.480174482. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 339.75K.