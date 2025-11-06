Informacje o cenie WOLFI (WOLFI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00191356$ 0.00191356 $ 0.00191356 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.27% Zmiana ceny (1D) +1.92% Zmiana ceny (7D) +2.75% Zmiana ceny (7D) +2.75%

Aktualna cena WOLFI (WOLFI) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs WOLFI wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs WOLFI w historii to $ 0.00191356, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki WOLFI zmieniły się o +0.27% w ciągu ostatniej godziny, o +1.92% w ciągu 24 godzin i o +2.75% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o WOLFI (WOLFI)

Kapitalizacja rynkowa $ 714.36K$ 714.36K $ 714.36K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 714.36K$ 714.36K $ 714.36K Podaż w obiegu 10.00B 10.00B 10.00B Całkowita podaż 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa WOLFI wynosi $ 714.36K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż WOLFI w obiegu wynosi 10.00B, przy całkowitej podaży 10000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 714.36K.