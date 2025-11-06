GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena WLF TOKEN to 0 USD. Śledź aktualizacje cen WLF do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe WLF łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena WLF TOKEN to 0 USD. Śledź aktualizacje cen WLF do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe WLF łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o WLF

Informacje o cenie WLF

Czym jest WLF

Oficjalna strona internetowa WLF

Tokenomika WLF

Prognoza cen WLF

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo WLF TOKEN

Cena WLF TOKEN (WLF)

Nienotowany

Aktualna cena 1 WLF do USD:

$0.00087985
$0.00087985$0.00087985
-26.30%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
WLF TOKEN (WLF) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:29:50 (UTC+8)

Informacje o cenie WLF TOKEN (WLF) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0.00119582
$ 0.00119582$ 0.00119582
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00119582
$ 0.00119582$ 0.00119582

$ 0.0021434
$ 0.0021434$ 0.0021434

$ 0
$ 0$ 0

-0.00%

-26.30%

-51.63%

-51.63%

Aktualna cena WLF TOKEN (WLF) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs WLF wahał się między $ 0 a $ 0.00119582, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs WLF w historii to $ 0.0021434, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki WLF zmieniły się o -0.00% w ciągu ostatniej godziny, o -26.30% w ciągu 24 godzin i o -51.63% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o WLF TOKEN (WLF)

$ 2.51M
$ 2.51M$ 2.51M

--
----

$ 17.60M
$ 17.60M$ 17.60M

2.85B
2.85B 2.85B

20,000,000,000.0
20,000,000,000.0 20,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa WLF TOKEN wynosi $ 2.51M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż WLF w obiegu wynosi 2.85B, przy całkowitej podaży 20000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 17.60M.

Historia ceny WLF TOKEN (WLF) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny WLF TOKEN do USD wyniosła $ -0.000313978144152998.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny WLF TOKEN do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny WLF TOKEN do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny WLF TOKEN do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.000313978144152998-26.30%
30 Dni$ 0-55.97%
60 dni$ 0+91.67%
90 dni$ 0--

Co to jest WLF TOKEN (WLF)

WLF PROJECT is led by Kazu Suzuki, the creator of Nightmare in Prison, a massively popular Werewolf Game app with over 10 million downloads and 800 million players worldwide.

Our mission is to elevate the Werewolf Game into a professional sport that resonates across the globe. By creating a thriving ecosystem for players, fans, and sponsors, we’re fostering a vibrant community where competition, connection, and growth flourish. Players can develop essential skills like teamwork and strategy, while fans enjoy deeper engagement through exciting and immersive experiences.

More than just a game, the Werewolf Game serves as a bridge between cultures, promoting understanding and meaningful dialogue that transcends borders and language barriers.

WLF PROJECT invites you to join this movement. Together, we can make the Werewolf Game a global symbol of unity, strategy, and shared enjoyment.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla WLF TOKEN (WLF)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny WLF TOKEN (w USD)

Jaka będzie wartość WLF TOKEN (WLF) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w WLF TOKEN (WLF) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla WLF TOKEN.

Sprawdź teraz prognozę ceny WLF TOKEN!

WLF na lokalne waluty

Tokenomika WLF TOKEN (WLF)

Zrozumienie tokenomiki WLF TOKEN (WLF) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena WLFjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące WLF TOKEN (WLF)

Jaka jest dziś wartość WLF TOKEN (WLF)?
Aktualna cena WLF w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena WLF do USD?
Aktualna cena WLF w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa WLF TOKEN?
Kapitalizacja rynkowa dla WLF wynosi $ 2.51M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż WLF w obiegu?
W obiegu WLF znajduje się 2.85B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) WLF?
WLF osiąga ATH w wysokości 0.0021434 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla WLF?
WLF zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu WLF?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla WLF wynosi -- USD.
Czy w tym roku WLF pójdzie wyżej?
WLF może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny WLF, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:29:50 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe WLF TOKEN (WLF)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,759.22
$103,759.22$103,759.22

+0.03%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,439.90
$3,439.90$3,439.90

+1.21%

Logo Solana

Solana

SOL

$161.81
$161.81$161.81

+0.80%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.83
$1,477.83$1,477.83

+0.12%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,759.22
$103,759.22$103,759.22

+0.03%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,439.90
$3,439.90$3,439.90

+1.21%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3481
$2.3481$2.3481

+3.14%

Logo Solana

Solana

SOL

$161.81
$161.81$161.81

+0.80%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.1409
$1.1409$1.1409

+5.13%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03527
$0.03527$0.03527

+41.08%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00358
$0.00358$0.00358

-52.26%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000010000
$0.000010000$0.000010000

+429.66%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2243
$0.2243$0.2243

+348.60%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000595
$0.0000000595$0.0000000595

+294.03%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.5185
$1.5185$1.5185

+87.19%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01832
$0.01832$0.01832

+46.56%