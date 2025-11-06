Informacje o cenie WLF TOKEN (WLF) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0.00119582 $ 0.00119582 $ 0.00119582 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0.00119582$ 0.00119582 $ 0.00119582 Historyczne maksimum $ 0.0021434$ 0.0021434 $ 0.0021434 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.00% Zmiana ceny (1D) -26.30% Zmiana ceny (7D) -51.63% Zmiana ceny (7D) -51.63%

Aktualna cena WLF TOKEN (WLF) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs WLF wahał się między $ 0 a $ 0.00119582, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs WLF w historii to $ 0.0021434, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki WLF zmieniły się o -0.00% w ciągu ostatniej godziny, o -26.30% w ciągu 24 godzin i o -51.63% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o WLF TOKEN (WLF)

Kapitalizacja rynkowa $ 2.51M$ 2.51M $ 2.51M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 17.60M$ 17.60M $ 17.60M Podaż w obiegu 2.85B 2.85B 2.85B Całkowita podaż 20,000,000,000.0 20,000,000,000.0 20,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa WLF TOKEN wynosi $ 2.51M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż WLF w obiegu wynosi 2.85B, przy całkowitej podaży 20000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 17.60M.