Aktualna cena WILDWEST to 0 USD. Śledź aktualizacje cen WILDW do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe WILDW łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena WILDWEST to 0 USD. Śledź aktualizacje cen WILDW do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe WILDW łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o WILDW

Informacje o cenie WILDW

Czym jest WILDW

Biała księga WILDW

Oficjalna strona internetowa WILDW

Tokenomika WILDW

Prognoza cen WILDW

Logo WILDWEST

Cena WILDWEST (WILDW)

Nienotowany

Aktualna cena 1 WILDW do USD:

$0.00010635
+10.80%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
WILDWEST (WILDW) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie WILDWEST (WILDW) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
Minimum 24h
$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
+0.29%

+10.83%

-21.21%

-21.21%

Aktualna cena WILDWEST (WILDW) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs WILDW wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs WILDW w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki WILDW zmieniły się o +0.29% w ciągu ostatniej godziny, o +10.83% w ciągu 24 godzin i o -21.21% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o WILDWEST (WILDW)

$ 106.36K
--
$ 106.36K
1.00B
1,000,000,000.0
Obecna kapitalizacja rynkowa WILDWEST wynosi $ 106.36K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż WILDW w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 106.36K.

Historia ceny WILDWEST (WILDW) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny WILDWEST do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny WILDWEST do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny WILDWEST do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny WILDWEST do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+10.83%
30 Dni$ 0-48.50%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest WILDWEST (WILDW)

WILDWEST (WILDW) is the native token of the WILDWEST Launchpad & Utility Hub, a full-spectrum platform designed for crypto developers navigating the industry's untamed frontier. If crypto is the Wild West, WILDW is your Huckleberry—delivering essential infrastructure to build, launch, and grow. Projects launching on WILDWEST gain access to staking and token locking contracts, customizable NFT collection architecture, and token launch mechanics that generate high earnings. The platform offers a streamlined set of tools tailored for scalable, end-to-end development. More than a launchpad, WILDWEST is a utility-rich ecosystem driving innovation across the blockchain landscape.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny WILDWEST (w USD)

Jaka będzie wartość WILDWEST (WILDW) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w WILDWEST (WILDW) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla WILDWEST.

Sprawdź teraz prognozę ceny WILDWEST!

WILDW na lokalne waluty

Tokenomika WILDWEST (WILDW)

Zrozumienie tokenomiki WILDWEST (WILDW) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena WILDWjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące WILDWEST (WILDW)

Jaka jest dziś wartość WILDWEST (WILDW)?
Aktualna cena WILDW w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena WILDW do USD?
Aktualna cena WILDW w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa WILDWEST?
Kapitalizacja rynkowa dla WILDW wynosi $ 106.36K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż WILDW w obiegu?
W obiegu WILDW znajduje się 1.00B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) WILDW?
WILDW osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla WILDW?
WILDW zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu WILDW?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla WILDW wynosi -- USD.
Czy w tym roku WILDW pójdzie wyżej?
WILDW może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny WILDW, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

