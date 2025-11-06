Informacje o cenie WHATRR (WHATRR) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 Minimum 24h $ 0 Maksimum 24h Historyczne maksimum $ 0 Najniższa cena $ 0 Zmiana ceny (1H) -3.05% Zmiana ceny (1D) +32.86% Zmiana ceny (7D) -7.68%

Aktualna cena WHATRR (WHATRR) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs WHATRR wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs WHATRR w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki WHATRR zmieniły się o -3.05% w ciągu ostatniej godziny, o +32.86% w ciągu 24 godzin i o -7.68% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o WHATRR (WHATRR)

Kapitalizacja rynkowa $ 305.99K Wolumen (24H) -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 305.99K Podaż w obiegu 20.00B Całkowita podaż 19,999,746,501.35029

Obecna kapitalizacja rynkowa WHATRR wynosi $ 305.99K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż WHATRR w obiegu wynosi 20.00B, przy całkowitej podaży 19999746501.35029. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 305.99K.